استکبار جهانی با استقلال نظام اسلامی مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم آغاز هفته دولت که صبح سه شنبه در گلزار شهدای رشت برگزار شد، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان شهدا برشمرد و اظهار کرد: این هفته بهانه ای است تا مسئولان و مدیران ضمن ارزیابی عملکردهای خود،آنها را به مردم نیز گزارش دهند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی هرگز دست از سر ملت مسلمان بر نمی دارد اظهار کرد: استکبار جهانی با هویت استقلال نظام اسلامی مخالف بوده و حفظ این مهم از تأکیدات امام خمینی (ره) و جانشین برحق ایشان مقام معظم رهبری است.

استاندار گیلان خاطر نشان‌کرد: باید عملکرد دولت را در شش ماه دوم سال ۹۲ یاد آور شویم که بر اساس شرایط سیاسی و اقتصادی آن ایام، حتی برای واردات گندم نیز مشکل داشتیم اما امروز ذخیره نیاز این قوت غذایی به حداکثر رسیده است.

نجفی با بیان اینکه در سال ۹۱، قیمت نفت ۴۲.۵ درصد کاهش داشت گفت: در آمد دولت نیز بر همین اساس کاهش یافته و همین مساله موجب به هم ریختگی سیستم اقتصادی و ارزی کشور شده بود.

وی افزود: در سال گذشته درآمد دولت بیش از ۹۱ درصد کاهش داشته اما نوسان بخش ارزی کشور در حد پنج تا هفت درصد بوده که تمام این موارد مدیریت کارآمدی می طلبید.

استاندار گیلان حضور ایران را در مذاکرات بین المللی نشان از استواری های مردم دانست و بیان کرد: این مقاومت از عمده دلایل کسب توفیقات دولتمردان در پای میز مذاکرات است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد طرح های آماده بهره برداری در استان در هفته دولت امسال را هزار و ۱۸۷ پروژه اعلام کرد و گفت: اعتبارات این پروژه ها ۳۰۴ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است.

وی همچنین افزود: امروزصادرات نفتی از ۲ میلیون و ۸۰۰ بشکه هم گذشته است و این نشان دهنده گذر از تحریم است‌.

استاندار گیلان در ادامه خطاب به مسئولان استان گفت: دولتمردان گیلان باید با قوت و قدرت تمام عملکردهای حوزه خود را به گوش مردم برسانند زیرا مردم ولی نعمتان مسئولان بوده و روسا به ویژه در هفته دولت باید بیشتر در میان اقشار مختلف جامعه حضور یابند.

نجفی ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ادامه داد: این افراد از راه افتادن اتوبوس های لوکس از طرف نهادها در خیابان ها و انجام هرگونه اقدام تجملی از سوی مدیران مخالف بوده و این مسئله ای است که امروز نیز باید رعایت شود زیرا رعایت این موارد از اخلاقیات است.

وی با بیان اینکه شاید نتوانیم تمام پروژه ها را در هفته دولت جمع و افتتاح کنیم بیان کرد: باید در مجموع شاهد شکوفایی اندیشه های نو و رونق اجرای پروژه ها باشیم.

نجفی همچنین با تاکید بر فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت های اجتماعی بانوان افزود: حضور مدیریتی نیز باید برای حضور بانوان بیشتر شود زیرا استعدادهای خوبی در این زمینه مهیا است.