تولیدمستند«ناوک»درکرمانشاه به پایان رسید/روایتی اززندگی یک آزاده

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام مراحل تولید مستند «ناوک» در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: این مستند به کارگردانی شمسی وفایی و با مشارکت انجمن سینمای جوان کرمانشاه و سازمان بسیج هنرمندان استان، مراحل تصویربرداری خود را به اتمام رساند.

وی تصریح کرد: این مستند به زندگی «داوود گودرزی» آزاده جنگ تحمیلی می پردازد که سال ها در اسارت نیروهای بعثی عراق بوده و در این مدت با بانویی سویسی به نام شانتل که از مأمورین صلیب سرخ است آشنا می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در خصوص درون مایه این مستند نیز گفت: داوود گودرزی که به زبان انگلیسی مسلط است از علایق دینی خود و دلایل مقید بودنش به دین اسلام می گوید که این مباحث باعث ایجاد نوعی ارتباط انسانی بین این دو می شود و حتی پس از انتقال شانتل به سوییس باز هم توسط نامه نگاری این رابطه ادامه پیدا می کند.

وی افزود: سال ها از زمان می گذرد و اکنون شانتل ازدواج کرده و دارای دو فرزند است و داوود نیز به همراه همسر و فرزندانش در ایران زندگی می کند که شانتل تصمیم می گیرد پس از گذشت سال ها برای دیدن داوود و خانواده اش به ایران بیاید.

رضایی در خصوص سایر عوامل تولید این مستند نیز گفت: تصویربرداری این مستند را «اصغر لایی» برعهده داشته و «سرمد شیری» صدابردار این اثر مستند است.

وی ادامه داد: مراحل اولیه تدوین و صدا گذاری این مستند هم اکنون در انجمن سینمای جوان کرمانشاه آغاز و پیش بینی می شود تا نیمه شهریور آماده نمایش شود.