طالب زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت توسعه سهم ایران از صنعت بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان، بیان داشت: صنعت بانکرینگ یکی از صنایع مهم در جذب سرمایه و آبادانی بنادر جنوبی کشور بوده و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار ، تعالی جایگاه اقتصادی و اجتماعی بنادر کشور را به همراه می آورد.

وی عنوان کرد: تنوع و کیفیت خدمات، نزدیک بودن به مسیر دریایی کشتی های عبوری سبب تمایل شرکت های بین المللی برای حضور در آب های ایران و کم اثر شدن تحریم های بین المللی بر صنعت بانکرینگ شده است. این در حالی است که این صنعت با ایجاد زنجیره ارزش ­افزوده در قیاس با صادرات مستقیم نفت کوره منافع چشمگیری در بخش­های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری نصیب کشور می کند، از این رو قانونگذار، توسعه صنعت بانکرینگ را در قالب ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد تاکید قرار داده است.

به گفته زارع، وزارت نفت به عنوان نهاد حاکمیتی کشور در توسعه صنعت بانکرینگ، رشد سالانه ۲۰ درصد و دستیابی به نیمی از بازار خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داده است، و در همین راستا بانکرینگ سالانه حداقل هفت میلیون تن نفت کوره از طریق بخش غیر دولتی را هدف گذاری کرده است.

وی با اشاره به پروژه احداث و توسعه پایانه نفتی شرکت توسعه انرژی کرانه در بندر خلیج فارس بیان داشت: پایانه نفتی توسعه انرژی کرانه که توسط بناگستر کرانه در حال اجرا است، مجموعا ۲۳۵میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی آن است که انتظار می رود فاز اول این پروژه با ۱۲۵میلیون دلار در آبان ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد. اشتغال مستقیم دوره ساخت این پروژه در وضعیت فعلی ۲۰۰نفر است که تا ۶۰۰ نفر قابل افزایش است.

زارع عنوان کرد: با بهره برداری از این ترمینال نفتی امکان پشتیبانی از توسعه عملیات بانکرینگ کشور در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تا بیش از ۱۰میلیون تن در سال فراهم می شود. میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زمان بهره برداری از این پروژه هزار و ۶۰۰نفر برآورد می شود.

وی در تشریح وضعیت کنونی بانکرینگ در کشور تصریح کرد: بررسی وضعیت بانکرینگ کشور طی سال های ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۴ حاکی از بهبود بوده و نشان می دهد که فروش ۳.۳ میلیون تنی در سال ۱۳۸۸ با شیب منفی در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۱.۸ میلیون تن کاهش یافته و متعاقبا با اجرای ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجساله پنجم، در پایان سال ۱۳۹۳ به ۳.۶ میلیون تن و در پایان سال ۱۳۹۴ به ۴.۴ میلیون تن افزایش یافته است.

عضو هیئت رئیسه شرکت بناگستر کرانه گفت: انتظار می رود با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری های در حال انجام در بنادر تجاری کشور از جمله احداث عظیم ترین و مدرن ترین ترمینال نفتی بخش غیر دولتی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، بندر شهید رجایی طی سالهای آتی شاهد ارتقای مناسب سهم ایران از بازار بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و دریای عمان باشیم.