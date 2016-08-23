هنرمندان برای تولد حسین علیزاده دور هم جمع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین ویژهبرنامه «تولد ماه» که به جشن زادروز استاد موسیقی حسین علیزاده اختصاص داشت، عصر دیروز دوشنبه یک شهریور با حضور محمود صلاحی رییس، امیر عبدالحسینی معاون هنری و جمعی از مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و هنرمندانی چون لوریس چکناواریان، شهرام ناظری، فریدون شهبازیان، کامبیز درمبخش، هوشنگ مرادی کرمانی، حسین محجوبی، اسماعیل خلج، مسعود جعفری جوزانی، کیوان ساکت، علی جهاندار، مسعود فروتن و امیرحسین مدرس در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شد.
علیزاده از برترین تک نوازان ایران است
فریدون شهبازیان نخستین سخنران این مراسم بود و به دوستی ۴۰ ساله خود با حسین علیزاده اشاره کرد و گفت: علیزاده جزو تکنوازان برتر سرزمین من است کسی همچون مشکاتیان و محمدرضا لطفی.
شهبازیان همچنین یادی از اولین کنسرت علیزاده که با شهرام ناظری و در تالار وحدت برگزار شده بود، کرد و گفت: علیزاده آن شب در کنسرت با سه تار خود کاری کرد که حال و هوای من را به عنوان آهنگساز تغییر داد و تا به امروز هیچ کاری نتوانسته جای قطعه «ترکمن» علیزاده را در قلب و روح من بگیرد.
موسیقی لذتی مافوق طبیعت است
مسعود جعفری جوزای کارگردان سینما و تلوزیون به بهانه همکاری با حسین علیزاده در سریال «در چشم باد» گفت: بعضی مواقع گمان میکنم نهایت طبیعت مرگ است اما صدایی که از این نوع موسیقی به گوش میخورد مافوق طبیعت است. فردی با یک تکه چوب و چند عدد سیم میتواند صدایی تولید کند که روح را به پرواز درآورد. کسانی که در این زمینه موفق و نامآشنا میشوند، توانستهاند وجود هنر و انسان را با یکدیگر تلاقی کنند.
جوزانی در پایان تولد علیزاده را با جمله «عمو جان تولدت مبارک» تبریک گفت.
مسعود فروتن کارگردان، تهیه کننده و مجری تلویزیون هم گفت: من به خود افتخار میکنم که متعلق به نسلی هستم که پر از ستاره است.
امضای علیزاده در کارهایش حک شده است
شهرام ناظری شوالیه آواز ایران هم در این مراسم به رابطه کاری خود با علیزاده از سال ۵۴ اشاره کرد و گفت: در این مسیر سختیهای زیادی کشیدهایم چه در ایران و چه خارج از کشور. علیزاده به مرحلهای رسیده است که نیازی نیست راجع به بهترین کارهایش سخن گفت زیرا امضایش در تمام کارهایش حک شده است.
وی افزود: تفاوت علیزاده با دیگر موسیقیدانها ضمن آگاهی عمیقی که نسبت به موسیقی و به خصوص موسیقی مقامی و قومی دارد، وجه فرهنگی اوست که ارزشمند است. او از بینش و دانش عمیق اجتماعی برخوردار است و گروه بیشماری از شاگردان خود را با همین فرهنگ پرورش داده است.
«نی نوا» پلی میان موسیقی کلاسیک و سنتی
لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر ملی ایران گفت: هر کشوری نیاز به هنرمندانی دارد تا همچون ستاره در جهان بدرخشند و همانطور که آسمان بی ستاره زیبایی ندارد، کشور بی هنرمند هم هیچ ارزشی ندارد و به اعتقاد من حسین علیزاده با خلق اثر «نی نوا» پلی میان موسیقی کلاسیک و سنتی ایجاد کرد.
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هنر استاد علیزاده هنری ماندگار است
محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: حسین علیزاده هنرمندی با اخلاق و با رفتاری نیک است که با سر انگشتانش هنر بی بدیلی را خلق میکند. من بر این باورم هنر این هنرمند کشورمان ماندگار خواهد ماند.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری چنین مراسمهایی این است که جوانان را با هنرمندان آشنا کنیم. این از ضعف وکوتاهی مسئولان است که جوانی با موسیقی خارجی آشنا باشد اما هیچ اطلاعی از موسیقی داخلی نداشته باشد. هر کسی برای پاسداری از هویت فرهنگی کشور باید فعالیتی انجام دهد به همین جهت بنده طی نامهای ابلاغ کردهام که حتما در ۱۲ ماه سال، ۱۲ جشن تولد برگزار شود.
دلیل رفتن استاد به خارج از کشور
حسین علیزاده گفت: ما ایرانیها خیلی وقتها در دل تاریخ احساس غرور و شادی داشتهایم اما نمیدانم چرا زمانی که از احوال کسی جویا میشویم، میگوید «بد نیستم»؛ شاید گمان میکند که ممکن است چشمزخم بخورد. من در این لحظه خیلی احساس خوشبختی میکنم که اینجا حضور دارم و هزار برابر آن چیزی که شایسته آن باشم تشویق شدهام و هدیه معنوی گرفتهام.
وی افزود: خوب است که این پیام را منتقل کنیم که هر چه هویتمندتر باشیم و به خاک سرزمینمان تعلق داشته باشیم، به همان میزان خوشبختتر هستیم. البته دلیل رفتن من به خارج از کشور این بوده است که در زمینه موسیقی پربارتر شوم و هیچ وقت به این قصد نرفته بودم که به ایران برنگردم. من افتخار میکنم که در خاکام ایران زندگی میکنم و تاآخری که هستم ایران مال من است.
علیزاده با بیان اینکه تمام موسیقیدانها از لطف مردم بهره میگیرند، افزود: افتخار میکنم در کشور با فرهنگ و تمدن ایران و در کنار مردمی عاطفهمند، عاشق و با احساس زندگی میکنم و وقتی از این کشور عزیز دور میشوم احساس دلتنگی میکنم. برای من ایران در فرهنگ آن خلاصه میشود و از مسئولان نیز انتظاری ندارم.
این هنرمند در پایان سخنان خود از پدرو مادرش تشکر کرد و گفت: مهر مادرم را به عنوان اولین مشوقم هیچگاه فراموش نمیکنم و همیشه مدیون وی هستم.
در ادامه مراسم کیک تولد ۶۵ سالگی حسین علیزاده در حضور هنرمندان و شاگردان وی بریده شد و هدایایی هم از طرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دوستان علیزاده به این هنرمند تقدیم شد.
در پایان مراسم حسین علیزاده قطعهای را نیز به صورت زنده برای حاضران در مراسم نواخت.
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