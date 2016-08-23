کاظم محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکل لب شوری آب ۲۷ روستای میاندوآب با تغییر منشا آب و بهبود کیفیت آب رفع شده است افزود: از محل اعتبارات صندوق توسعه اقدامات اجرایی ۵۵ روستا با تغییر آب ۱۸ منشا در حال اجراست.

وی با بیان اینکه همچنین بهبود کیفیت آب ۷۸ روستای دیگر حاشیه دریاچه ارومیه نیز در دست اقدام است عنوان کرد: در حال حاضر ۵۲ روستای حوزه آبریز دریاچه ارومیه همچنان مشکل لب شوری آب دارند که امیدواریم هر چه زودتر تدابیر لازم برای رفع مشکل این روستا نیز اتخاذ شود.

محمدی اقدم همچنین از اجرای طرح پایلوت برای اولین بار در کشور در مجتمع هشت روستای شهرک ارس از توابع پلدشت تحت عنوان حذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب آشامیدنی خبر داد و عنوان کرد: این طرح با هدف بهبود کیفیت آب شرب روستایی اجرا می شود.

وی در خصوص میزان بهره مندی روستاییان استان از خدمات فاضلاب گفت: هم اکنون سیستم دفع اصولی فاضلاب در سه روستای استان در حال بهره برداری است و از محل صندوق توسعه چهار روستای استان نیز بزودی صاحب تصفیه خانه فاضلاب می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص میزان هدررفت آب در بخش روستایی استان نیز گفت: امسال با اقدامات متعدد میزان هدررفت آب در بخش روستایی استان به ۲۸.۲۴ درصد رسیده است.

محمدی اقدام نصب ۲۲۶ کنتور حجمی، تعویض ۱۰ هزار کنتور خانگی معیوب به همراه شناسایی یک هزار و ۴۵۱ انشعاب غیرمجاز و تبدیل آنها به انشعاب مجاز را از جمله اقدامات این شرکت در راستای کاهش میزان هدررفت آب در روستاهای استان عنوان کرد.