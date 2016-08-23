کتاب «مقام گورخانه» در سمنان رونمایی می شود

داوود یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کتاب «مقام گورخانه» اتو بیوگرافی یا زندگینامه خودنگاشت از شاه عباس اول، اثر جدید «محمد اسماعیل حاجی علیان» که از سوی انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری به چاپ رسیده است روز یکشنبه ۱۴ شهریور ۹۵ طی مراسمی با حضور مسئولان و جمعی از نویسندگان و هنرمندان در حوزه هنری استان سمنان رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در این مراسم، «محمد رضا شرفی خبوشان» از نویسندگان و منتقدان کشوری به نقد و بررسی کتاب مقام گورخانه خواهد پرداخت.

رئیس حوزه هنری استان سمنان با بیان اینکه داستان رمان مقام گورخانه درباره آزادسازی عتبات عالیات توسط شاه‌عباس است، افزود: در این رمان شاه عباس گویی یک اتوبیوگرافی از خودش نوشته است و کسانی هم که این رمان را پیش از چاپ خوانده‌اند، اذعان دارند که این کار، تحلیلی روانکاوانه از شخصیت شاه عباس ارائه می‌کند.

کتاب «مقام گورخانه» نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان و از تولیدات واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان سمنان، در ۸۴ صفحه در قطع رقعی با قیمت ۶۰ هزار ریال و تیراژ دو هزار و ۵۰۰ نسخه در فروردین ۱۳۹۵ از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.