به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، مقامات شهر «بگرام» اعلام کردند: کاروان نیروهای نظامی در حال گشت‌زنی در محل بودند که توسط عوامل انتحاری مورد حمله قرار گرفتند.

«عبدالشکور قدوس» فرماندار بگرام گفت: کاروان نیروهای نظامی ناتو در منطقه «پل صیاد» این شهر مورد حمله قرار گرفتند که تلفاتی نیز در بر داشت.

وی در ادامه افزود: تاکنون آمار دقیقی از تلفات این حادثه در دست نیست، اما نیروهای ناتو اعلام کرده‌اند که در این انفجار سه تن از نیروهای آنها زخمی شده‌اند.

در همین حال گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفت و اعلام کرد: تلفات سنگینی به نیروهای ناتو وارد کرده‌ ایم.