فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی از رسیدگی به مسائل و مشکلات معادن و شهرک فرآوری سنگ شهرستان دوره چگنی خبر داد و اظهار داشت: یکی از مزایای ایجاد و راه اندازی شهرک فرآوری سنگ جلوگیری از خام فروشی سنگ معادن در استان و ایجاد اشتغال در منطقه و شهرستان دوره چگنی است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این شهرک از پروژه های اقتصاد مقاومتی است بیان داشت: پس از ابلاغ موافقت نامه و اختصاص ۵۰ هکتار از اراضی پلاک ۱۸.۳ بخش سه شهرستان دوره چگنی با تهیه نقشه utm دو فرکانسه و پرداخت مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال به عنوان حقوق عرفی بهره برداران مراتع، عملیات اجرایی و زیربنایی این شهرک آغاز شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: در حال حاضر مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال نیز بابت فروش و واگذاری قطعی اراضی برای پرداخت به مالکین به حساب خزانه امور اراضی واریز شد و همچنین از کمیته مدیریت منابع آب استان موافقت چاه آبرفتی برای برداشت آب به میزان ۲۵ لیتر در ثانیه گرفته شده است.

محمدی اظهار داشت: پس از تفکیک پلاک، انتقال و صدور سند تفکیکی به نام شرکت شهرکهای صنعتی از سوی منابع طبیعی و اداره ثبت انجام خواهد گرفت.

وی بیان داشت: ما با عزم همه جانبه و برنامه ریزی مدون برای ساخت و راه اندازی هر چه سریعتر شهرک صنعتی شهرستان چگنی تلاش خواهیم کرد و در صورت تعیین تکلیف زمین های موصوف در اسرع وقت نسبت به حفاری و مشخص کردن محدوده شهرک اقدام خواهد شد.