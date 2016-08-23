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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

شهرک «فرآوری سنگ» در شهرستان دوره چگنی راه‌اندازی می‌شود

شهرک «فرآوری سنگ» در شهرستان دوره چگنی راه‌اندازی می‌شود

خرم آباد - مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از راه اندازی شهرک فرآوری سنگ در شهرستان دوره چگنی این استان خبر داد.

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی از رسیدگی به مسائل و مشکلات معادن و شهرک فرآوری سنگ شهرستان دوره چگنی خبر داد و اظهار داشت: یکی از مزایای ایجاد و راه اندازی شهرک فرآوری سنگ جلوگیری از خام فروشی سنگ معادن در استان و ایجاد اشتغال در منطقه و شهرستان دوره چگنی است.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این شهرک از پروژه های اقتصاد مقاومتی است بیان داشت: پس از ابلاغ موافقت نامه و اختصاص ۵۰ هکتار از اراضی پلاک ۱۸.۳ بخش سه شهرستان دوره چگنی با تهیه نقشه utm  دو فرکانسه و پرداخت مبلغ ۱۸۳ میلیون ریال به عنوان حقوق عرفی بهره برداران مراتع، عملیات اجرایی و زیربنایی این شهرک آغاز شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: در حال حاضر مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال نیز بابت فروش و واگذاری قطعی اراضی برای پرداخت به مالکین به حساب خزانه امور اراضی واریز شد و همچنین از کمیته مدیریت منابع آب استان موافقت چاه آبرفتی برای برداشت آب به میزان ۲۵ لیتر در ثانیه گرفته شده است.

محمدی اظهار داشت: پس از تفکیک پلاک، انتقال و صدور سند تفکیکی به نام شرکت شهرکهای صنعتی از سوی منابع طبیعی و اداره ثبت انجام خواهد گرفت.

وی بیان داشت: ما با عزم همه جانبه و برنامه ریزی مدون برای ساخت و راه اندازی هر چه سریعتر شهرک صنعتی شهرستان چگنی تلاش خواهیم کرد و در صورت تعیین تکلیف زمین های موصوف در اسرع وقت نسبت به حفاری و مشخص کردن محدوده شهرک اقدام خواهد شد.

کد مطلب 3749392

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