پخش ویژه برنامه «دولت و ملت، اقدام و عمل» از شبکه سهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، «دولت و ملت، اقدام و عمل» عنوان ویژه برنامه تلویزیونی شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان شرقی در هفته دولت است که به تهیه کنندگی علی صیامی از دوم شهریور امسال به روی آنتن می رود.

در این برنامه که به مناسبت شهادت دو دولت مرد بزرگ انقلاب اسلامی شهید محمدعلی رجایی و شهید دکتر محمدجواد باهنر و هفته دولت در هفته اول شهریور امسال پخش خواهد شد، مخاطبان با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه های گوناگون عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در استان آشنا می شوند.

گفتنی است این ویژه برنامه در طول هفته دولت از ساعت ۲۳:۳۰ به مدت ۴۵ دقیقه با اجرای روح الله دهقان نژاد میهمان مخاطبان شبکه سهند می شود.