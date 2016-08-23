به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه شنبه سرخپوشان بعد از صحبت‌های سرمربی با گرم کردن زیر نظر مارکو آغاز شد. انجام پاسکاری و کارهای ترکیبی هم بخشی از گرم کردن تیم بود که چوک روی آن نظارت داشت و همزمان دروازه‌بان‌ها در غیاب بیرانوند زیر نظر ایگور کار کردند.

در این تمرین کریم باقری همچنان به دلیل حضور در کلاس‌های مربیگری غایب بود. ایوانکوویچ هم امروز یک ساعت پیش از شروع تمرین در مجموعه حاضر بود و شخصا با حضور در زمین، نسبت به چیدن موانع و نشان‌ها طبق برنامه تمرینی که در سر داشت اقدام کرد.

سرخپوشان بعد از گرم کردن در دو گروه به پیگیری تمریناتشان گرداختند. مهاجمان و هافبک‌ها زیر نظر چوک کار کردند که از جمله برنامه تمرینی آنها شوتزنی از پشت محوطه جریمه بود. برانکو هم در دیگر ضلع ورزشگاه برای مدافعانش تمرینات ویژه‌ای را در نظر گرفته بود.

در بخش بعدی تمرین، بازیکنان در دو گروه با یک دروازه به بازی فوتبال پرداختند. سرخ‌پوشان در پایان راهی سالن بدنسازی شدند تا ادامه تمرینشان را در آنجا پیگیری کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس قرار است عصر امروز از ساعت 18 در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه شهید کاظمی به میدان بروند.