بهرام پارسایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از صبح امروز جلسات فشرده‌ای برای تفاهم دو فراکسیون امید و ولایت جهت انتخاب کاندیداهای این دو فراکسیون برای حضور در بین‌المجالس بین‌المللی و بین‌المجالس آسیایی برگزار شد.

نماینده شیراز ادامه داد: بر اساس تفاهم صورت گرفته، در لیست بین‌المجالس بین‌المللی که ۱۵ نفر باید به صحن معرفی می‌شدند، ۶ نفر از فراکسیون امید، ۷ نفر از فراکسیون ولایت و دو نفر مشترک که از اقلیت‌های دینی هستند، انتخاب شدند.

برای حضور در بین‌المجالس آسیایی نیز دو نفر از فراکسیون امید، دو نفر از فراکسیون ولایت و یک نفر به صورت مشترک لیست ائتلافی دو فراکسیون را تشکیل دادند.

فراکسیون امید برای انتخاب نامزدهای خود رأی‌گیری کرد و فراکسیون ولایت نیز اقدام به قرعه کشی نمود.

وی تصریح کرد: امروز فراکسیون سومی به نام فراکسیون مستقلین وجود نداشت. این نشان می‌دهد صحبت‌های گسترده‌ای که در مورد فراکسیون مستقلین می‌شود، در واقع یک بازی پشت‌پرده است و این فراکسیون واقعیت خارجی ندارد.