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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱):

تناژ بارگیری در راه آهن شمالشرق ۲۵درصد افزایش یافت

تناژ بارگیری در راه آهن شمالشرق ۲۵درصد افزایش یافت

شاهرود-مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با اشاره به افزایش چشم گیر تناژ بارگیری و تناژ تخلیه در مجموعه حمل و نقل ریلی این منطقه، گفت: تناژ بارگیری در این ناحیه ۲۵درصد افزایش یافت.

حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بخش حمل و نقل ریلی راه آهن شمالشرق(۱) در چهارماهه نخست سال جاری، ابراز داشت: در این مدت سه هزار و ۶۹۲واگن باری برای بارگیری و تخلیه به راه آهن شمالشرق وارد شد که از این میزان دو هزار و ۵۱۷ واگن برای بارگیری و یک هزار و ۱۷۵واگن برای تخلیه بار اختصاص یافتند.

وی افزود: از لحاظ تناژ تخلیه و بارگیری نیز در چهارماهه نخست سال گذشته، ۱۲۴هزار و ۳۲۰تن در مجموعه راه آهن شمالشرق بارگیری و ۶۸هزار و ۲۸۲تن تخلیه و در چهارماهه نخست سال جاری ۱۵۵هزار و ۸۳۷تن محموله بارگیری و ۶۹هزار و ۷۰۲تن تخلیه شده است که این آمار نشان از افزایش ۲۵درصدی در بارگیری و دو درصدی در تخلیه می دهد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) همچنین گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۳۲هزار و ۱۰۲تن محموله از طریق ایستگاه شاهرود صادر شد که این میزان در مدت ۱۲ماه سال قبل ۳۵هزار و ۹۱۳ و در ۱۲ ماه سال ۹۳، ۷۱هزار و ۲۷۱تن بوده است همچنین در این مدت ۹هزار و ۷۲۶تن محموله از ایستگاه سمنان صادر شده که این میزان در سال۹۴، ۶۴هزار و ۲۴۷تن و در سال ۹۳، ۲۴هزار و ۹۶۷تن بوده است.

درباغ عنبران همچنین توضیح داد: در چهارماهه نخست سال جاری نیز ۱۴هزار و ۱۰تن محموله به ایستگاه دامغان وارد و ۲۸هزار و ۱۵۲تن محموله وارد ایستگاه راه آهن جاجرم شده است.

وی افزود: مجموعه راه آهن شمالشرق در راستای تحقق شعار سال در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در راستای تعامل با بخش های تولیدی استان های منطقه شمالشرق آمادگی در ارائه خدمات حمل و نقلی ناوگان ریلی خود را اعلام می دارد.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با اشاره به ظرفیت های موجود در استان سمنان، ابراز داشت: وجود راه آهن شمالشرق(۱) در این استان یکی از ظرفیت هایی است که از آن می توان در راستای توسعه صادرات تولیدات داخلی بهره مند شد.

کد مطلب 3749452

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