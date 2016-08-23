به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورفتح الله روز سه شنبه در دیدار با استاندار ایلام گفت: امکانات شهر کوچک مهران برای پاسخگویی به نیاز احتمالی زائران در ایام منتهی به اربعین و پس از بازگشت آنان به هیچ وجه جوابگو نیست و باید با همراهی مجموعه مدیریتی استان تجهیزات مورد نیاز در این نقطه مرزی تعبیه شود.

وی افزود: احداث ایستگاه های سیار انتقال خون در مکانی مناسب و دارای توقفگاه ماشین ، ایجاد مرکز خونگیری و تولید فرآورده های خونی و نگهداری از آنها در مهران در ایام عاشورا و اربعین در مرز مهران باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان انتقال خون همچنین از کاهش سهم زنان در اهدای خون خبر داد و یادآور شد: جامعه بانوان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس نقش تعیین کننده ای در تامین نیاز خونی جبهه ها داشتند ولی پس از پایان دفاع مقدس این وضعیت روند کاهشی را نشان می دهد که باید ضمن آگاه سازی زنان از مزایای اهدای خون آنان را هرچه بیشتر نسبت به این موضوع ترغیب کرد.

پورفتح الله رضایت نداشتن همسر ، مشکلات دستری به مراکز و ترس از ابتلا به بیماری ‌های عفونی را از دلایل رغبت پایین زنان به اهدای خون عنوان کرد.