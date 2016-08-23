به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان در روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می شود.
ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که بامداد یکشنبه ۷ شهریورماه راهی فرانسه میشود به شرح زیر است:
۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی
سرپرست: مهدی شربیانی
مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی: حسن بابک
بر اساس برنامه رقابتها وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم روز دوشنبه ۸ شهریورماه و مسابقات آن روز سه شنبه ۹ شهریورماه و وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم روز سه شنبه ۹ شهریورماه و مسابقات آن روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.
این رقابتها از ساعت ۱۰ به وقت فرانسه و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.
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