به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان در روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می شود.

ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که بامداد یکشنبه ۷ شهریورماه راهی فرانسه می‌شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد

۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی

۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی

۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی

۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده

۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی

۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی

سرپرست: مهدی شربیانی

مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی: حسن بابک

بر اساس برنامه رقابتها وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم روز دوشنبه ۸ شهریورماه و مسابقات آن روز سه شنبه ۹ شهریورماه و وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم روز سه شنبه ۹ شهریورماه و مسابقات آن روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.

این رقابتها از ساعت ۱۰ به وقت فرانسه و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.