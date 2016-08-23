  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

فرنگی‌کاران جوان یکشنبه عازم فرانسه می‌شوند

فرنگی‌کاران جوان یکشنبه عازم فرانسه می‌شوند

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران بامداد روز یکشنبه برای حضور در رقابتهای جهانی، عازم فرانسه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان در روزهای ۹ تا ۱۴ شهریورماه در شهر ماکون فرانسه برگزار می شود.

ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان ایران که بامداد یکشنبه ۷ شهریورماه راهی فرانسه می‌شود به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۵۵ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۰ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی
۷۴ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۴ کیلوگرم: آرمان علیزاده
۹۶ کیلوگرم: امیرحسین حسینی
۱۲۰ کیلوگرم: امین میرزازاده
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: حسن حسین زاده- روح اله ده ملایی
سرپرست: مهدی شربیانی
مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی: حسن بابک

بر اساس برنامه رقابتها وزن کشی اوزان ۵۰، ۶۰، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم روز دوشنبه ۸ شهریورماه و مسابقات آن روز سه شنبه ۹ شهریورماه و وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم روز سه شنبه ۹ شهریورماه و مسابقات آن روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه برگزار خواهد شد.

این رقابتها از ساعت ۱۰ به وقت فرانسه و ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3749470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه