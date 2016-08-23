به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم کوتاه «سیلوئت» از تاریخ ۵ تا ۱۳ شهریورماه (۲۶ آگوست الی ۳ سپتامبر ۲۰۱۶) در شهر پاریس برگزار می شود و حدود ۴۰ فیلم کوتاه داستانی و انیمیشن در آن به نمایش درخواهد آمد. فیلم داستانی «جای منو توی اتاق بنداز» در روز ۲۶ آگوست (۵ شهریورماه) ساعت ۹ شب در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

در این فیلم پریناز ایزدیار، شادی کرم رودی و محمد صادقی در کنار بازیگران دیگر ایفای نقش می کنند. این فیلم به کارگردانی امیر توده روستا در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده است.

از امیر توده روستا این روزها فیلم سینمایی «پات» در گروه هنر و تجربه در حال نمایش است.