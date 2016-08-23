به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان که در روز اول هفته دولت برگزار شد، شهیدان رجایی و باهنر را الگوهایی ماندگار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: به دلیل ویژگی های بارز شهیدان رجایی و باهنر، مردم همواره از آن ها به نیکی یاد کرده و نام این دو شهید بزرگ در تاریخ انقلاب زنده و جاودان است.

ضرورت الگو گیری مسئولان از شهیدان رجایی و با هنر

وی با بیان اینکه زندگی شهیدان رجایی و باهنر برای ما درس است، عنوان کرد: ایمان و اخلاص از ویژگی های بارز و رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر بوده است همچنین این دو شهید گرانقدر انسان های متدین، مومن و دینداری بودند که زندگی آن ها برای ما درس است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد توکل و تلاش، محبت و خدمت و ساده زیستی را از دیگر ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر دانست و افزود: خدمت برخی ها همراه با منت بوده که این خدمت ماندگاری ندارد اما این دو شهید در کنار خدمت به مردم محبت کرده و با آن ها رابطه عاطفی برقرار می کردند.

آیت الله میرعمادی اضافه کرد: همچنین شهیدان رجایی و باهنر ساده زیست بوده بطوری که حکومت و دولت را طعمه خود قرار نداده بلکه آن را وسیله ای برای خدمت قرار دادند لذا ساده زیستی و خدمت گذاری آن ها باید به عنوان الگویی برای مسئولین باشد تا از موقعیت و مقام خود همه چیز را برای خود نخواهند.

ایران، کشوری امن در دنیا است

وی با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر به نظام دلبستگی عمیقی داشتند، ادامه داد: مردم شهید رجایی و شهید باهنر را وابسته به نظام، امام راحل و انقلاب می دانستند و دشمنان به دلیل این وابستگی آن ها را شهید کردند همچنین دولت ای دو شهید را دولت مکتبی نامگذاری شده است ولی متاسفانه مسئله نامناسبی که امروز باب شده است این است که لفظ دولت اصلاحات و اصولگرا برای دولت ها به کار گرفته می شود در حالی که این ها همه دولت جمهوری اسلامی بوده و به انقلاب و جمهوری اسلامی دلبستگی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد مهمترین وظیفه حکومت از نظر اسلام را عدالت، فرهنگ، اقتصاد و امنیت دانست و گفت: حکومت برای تامین کردن و سامان دهی معیشت مردم، تقویت فرهنگ جامعه و برقراری امنیت و عدالت در جامعه ایجاد شده است و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته به طوری که حکومت علوی برای ما الگو است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دشمنان از روزهای اول شکل گیری انقلاب علیه ما توطئه کرده و ما را در انزاوای سیاسی قرار داده و تحریم اقتصادی و تهاجمات فرهنگی را علیه کشور آغاز کردند گفت: همچنین یکی از برنامه هایی که دشمن همواره علیه ایران دنبال می کرده ناامن کردن کشور بود که امروز نیز همچنان این برنامه ها را دنبال می کند اما به فضل الهی، رهنمودهای رهبری و هوشیاری مردم، ایران از نظر امنیت کشوری امن در دنیا بوده بطوری که دشمنان نیز به این موضوع اعتراف می کنند و گروه های تکفیری داعش و النصره به خاطر اینکه نتوانسته اند در ایران ناامنی ایجاد کنند از سوی آمریکا تحت فشار هستند.

کشور باید بر اساس گفتمان ولایت اداره شود

وی ادامه داد: دشمن برای وارد کردن ضربه فرهنگی به کشور تلاش های فراوانی انجام داد اما از آن جا که ایران از اصالت و پشتوانه فرهنگی قوی برخوردار بوده نتوانسته است کاری انجام دهد البته ناهنجاری های اجتماعی که علف های هرزی در گلستان جمهوری اسلامی هستند وجود داشته که نباید آن ها را به حساب فرهنگ بگذاریم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عنوان کرد: آنچه امروز دشمن روی آن مانور می دهد مسئله اقتصاد است بطوریکه برای ضربه زدن به اقتصاد ایران، رکود تولیدات داخلی و ایجاد فاصله بین مردم و حکومت تحریم های اقتصادی را اعمال کرد اما به فضل الهی و سیاست های حکیمانه رهبر انقلاب این حنای دشمن نیز رنگ خود را باخت.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه کشور باید بر اساس گفتمان ولایت اداره شود، بیان داشت: انقلاب ما باید با یک فرمول خاص اداره شود و به اعتقاد ما کشور باید بر اساس گفتمان ولایت اداره شود زیرا فرمول آمریکایی، غربی و شرقی، سرمایه داری و ... در ایران جایگاهی نداشته و ما نیز به دنبال این نیستیم که با فرمول آمریکایی کشور را اداره کنیم لذا روشنفکران غرب زده ای که دنباله روی سیاست های آمریکایی هستند باید بدانند ملت انقلاب بعد از انقلاب سیاست های غربی را کنار زد.

سرمایه گذاری و کارآفرینی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه امضاء برجام اقتصاد کشور را درست نمی کند، افزود: امروز کشور باید بر اساس سیاست های ولایت و رهبری اداره شود و این راه نجات و سعادت کشور است و باعث حفظ استقلال، عزت، اقتدار و عظمت نظام می شود لذا هرگز امضاء برجام اقتصاد کشور ما را درست نمی کند هرچند بعد از امضاء برجام و برداشته شدن تحریم ها دشمنان دیگر نمی توانند آن شیطنت های عمیق خود را اجرا کنند ولی به این معنی نیست که با آمدن برجام اقتصاد ما درست می شود بلکه اقتصاد کشور از راه اقتصاد مقاومتی درست خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به انجام مواردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در استان اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری و کارآفرینی اولین کاری است که باید در استان دنبال شود ما نیز هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد را حمایت خواهیم کرد لذا همه مدیران باید زمینه کارآفرینی و سرمایه گذاری را در استان فراهم کرده و از فراری دادن سرمایه گذاران و کارآفرینان پرهیز کنند و هر مدیری که باعث فرار این افراد شود گناه نابخشودنی مرتکب شده است.

لرستان نیازمند اقتصاد دانش بنیان است

آیت الله میرعمادی بر لزوم همت بلند و انگیزه قوی مدیران برای دنبال کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تاکید کرد و بیان داشت: اگر همه مدیران استان با انگیزه موضوع اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند تحول زیادی در استان ایجاد می شود همچنین مدیران باید در کارها اولویت بندی کرده زیرا اولویت بندی کردن کارها و پروژه ها تحت تاثیر نمایندگان و ... باعث هدردادن منابع و اعتبارات خواهد شد و ما همواره از اولویت بندی نکردن کارها ضربه خورده ایم.

وی بر لزوم استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود در استان تاکید کرد و افزود: توجه بیشتر به علم و تحقیقات علمی از دیگر مواردی است که برای توسعه استان باید مدنظر قرار گیرد لذا لرستان نیازمند اقتصاد دانش بنیان است و رسالت دانشگاه ها در این زمینه سنگین است لذا از آنجا که اقتصاد دانش بنیان متوجه دانشگاه ها است دانشگاه های استان باید در بحث های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان پای کار بیایند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با طرح این سوال که چقدر در استان اقتصاد دانش بنیان وجود داشته و دانشگاه های استان چه نقشی در اقتصاد دانش بنیان داشته اند، صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: بین ۸۰۰ تا هزار عضو هئیت علمی در دانشگاه های استان وجود دارد این افراد چه نقشی در اقتصاد مقاومتی داشته اند و چرا باید تنها یک مدیر اجرایی در استان مسئولیت همه کارها در این زمینه را برعهده داشته و همه انتقادات بر علیه او بوده و مابقی مدیران در کنار ایستاده و تنها نظاره گر باشند.

برخی با نقد غیرمنصفانه دولت به دنبال مایوس کردن مردم هستند

آیت الله میرعمادی همچنین بر لزوم حفظ وحدت و انسجام در استان و معرفی تولیدات استان تاکید کرد و ادامه داد: لازم است در هر جایی تولیدات استان را معرفی کنیم و نمایشگاه فرهنگی، اقتصادی لرستان فرصتی برای معرفی تولیدات لرستان بود آیا به این هدف رسیدیم؟

وی با تاکید بر اینکه مسئولان فرهنگی استان باید در زمینه کارآفرینی، سرمایه گذاری، حفظ وحدت، مشارکت مردم و ... گفتمان سازی کنند، عنوان کرد: آنچه مهم است گفتمان سازی است هرچند که اطلاع رسانی نیز خوب بوده ولی تبلیغات بیش از اندازه ضرر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید در انجام پروژه های عمرانی استان سرعت داده شود، افزود: اگر در همه پروژه ها به اندازه سرعت ساخت ساختمان استانداری لرستان سرعت داده شود استان متحول خواهد شد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه برخی با نقد غیرمنصفانه دولت به دنبال مایوس کردن مردم هستند، تصریح کرد: این سزاوار نیست که نقد غیرمنصفانه ای در مورد خدمات دولت داشته باشیم و این نقدها نباید باعث مایوس کردن مردم شود بلکه اگر در زمینه ای نقدی وجود دارد باید آن را منصفانه بیان کرد و اگر در زمینه ای ضعف و اشکال نیز وجود دارد باید آن ها را برظرف کرد.

هفته دولت را فرصتی برای ارزیابی منصفانه و عادلانه عملکرد دولت

وی هفته دولت را فرصتی برای ارزیابی منصفانه و عادلانه عملکرد دولت دانست و گفت: نباید مردم را مایوس کنیم بلکه باید آن ها را امیدوار کرد زیرا واقعا در بخش های مختلف کار صورت می گیرد و نباید همه خدمات را نادیده بگیریم ولی انتظاری که مردم از دولت ها دارند بالا بوده و البته این انتظار بجا است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد آینده استان را درخشان دانست و بیان داشت: گام های توسعه و پیشرفت در استان به صورت محکم و قوی در حال برداشته شدن است و باید این گام ها تقویت شود.

آیت لله میرعمادی با اشاره به اینکه با وجود پایین آمدن قیمت نفت، کشور به خوبی در حال اداره شدن است، افزود: به خاطر رهنمودهای حکیمانه، دیدبانی و هوشیاری مقام معظم رهبری و تبعیت مردم از ولایت کشور به خوبی اداره می شود و همه ما زیر چتر ولایت با گفتمان ولایت می خواهیم کشور را اداره کنیم.