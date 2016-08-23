کاهش ۲۶ درصدی تلفات رانندگی در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش تلفات حوادث رانندگی در سه محور درون، برونشهری و راه روستایی تصریح کرد: جادههای برونشهری با ۱۲۹ مورد و پسازآن به ترتیب محور درونشهری با ۶۴ و راه روستایی با ۱۲ مورد فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.
وی اظهار داشت: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستانهای ساری با ۷۴، بابل با ۵۲ و آمل، چالوس هرکدام با ۴۲ مورد در رتبه بعدی قرار دارند.
عباسی در تفکیک وضعیت متوفی افزود: در زمان وقوع تصادف ۶۸ نفر از افراد عابر، سرنشین،۵۰ نفر موتورسوار، ۴۴ نفر راننده، ۳۹ نفر سرنشین و ۴ نفر هم دوچرخهسوار هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفاً آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع میشود در این سازمان ثبتشده است اظهار داشت: در چهار ماه امسال، پنج هزار و ۲۱۵ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و ۱۹۷ نفر است.
این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاههای اجرایی استان میتوانند در امر فرهنگسازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامهریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشتهها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.
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