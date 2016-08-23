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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران مطرح کرد:

کاهش ۲۶ درصدی تلفات رانندگی در مازندران

کاهش ۲۶ درصدی تلفات رانندگی در مازندران

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: در چهار ماه اول امسال تعداد ۲۰۵ نفر شامل۱۶۵ مرد و مابقی زن بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشت.

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش تلفات حوادث رانندگی در سه محور درون، برون‌شهری و راه روستایی تصریح کرد: جاده‌های برون‌شهری با ۱۲۹ مورد و پس‌ازآن به ترتیب محور درون‌شهری با ۶۴ و راه روستایی با ۱۲ مورد فوتی ناشی از تصادف در آن به ثبت رسید.

وی اظهار داشت: بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی مربوط به شهرستان‌های ساری با ۷۴، بابل با ۵۲ و آمل، چالوس هرکدام با ۴۲ مورد در رتبه بعدی قرار دارند.

عباسی در تفکیک وضعیت متوفی افزود: در زمان وقوع تصادف ۶۸ نفر از افراد عابر، سرنشین،۵۰ نفر موتورسوار، ۴۴ نفر راننده، ۳۹ نفر سرنشین و ۴ نفر هم دوچرخه‌سوار هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه صرفاً آمار مصدومینی که به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می‌شود در این سازمان ثبت‌شده است اظهار داشت: در چهار ماه امسال، پنج هزار و ۲۱۵ نفر مصدوم حوادث رانندگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مدت مشابه سال قبل پنج هزار و ۱۹۷ نفر است.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ‌سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.

کد مطلب 3749489

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