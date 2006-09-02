افزايش نسبي قيمت طلا

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري 141 هزار و 900ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات روز پنج شنبه افزايش يك هزارو 100ريالي را نشان ميدهد.
قيمت هر گرم طلاي 17 عيار نيز در معاملات روز جاري به 133 هزار و300ريال رسيد كه نسبت به روز پنج شنبه گذشته افزايش 900 ريالي را نشان ميدهد.
بر اساس اين گزارش، هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم 1 ميليون و650 هزار ريال مبادله شد و قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز به يك ميليون و 420 هزار رسيد.
قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :
خريد فروش
سكه بهار آزادي طرح جديد 1400000 1420000
سكه بهار آزادي طرح قديم 1630000 1650000
نيم سكه 700000 715000
ربع سكه 360000 380000
همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :
خريد فروش
دلار 9190 9202 ريال
يورو 11764 11845 ريال
پوند 17478 17569 ريال
درهم امارات 2499 2508 ريال
نظر شما