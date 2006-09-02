  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۱

/ گزارش مهر از بازار طلا و ارز /

افزايش نسبي قيمت طلا

افزايش نسبي قيمت طلا

قيمت هر گرم طلاي 18 عيار در روز جاري يك‌هزار و 100 ريال افزايش يافت .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هر گرم طلاي 18 عيار در معاملات روز جاري  141 هزار و 900ريال مبادله شد كه نسبت به معاملات روز پنج شنبه افزايش يك هزارو 100ريالي را نشان مي‌دهد.

 قيمت هر گرم طلاي 17 عيار نيز  در معاملات روز جاري  به 133 هزار و300ريال  رسيد  كه نسبت به روز پنج شنبه گذشته  افزايش 900 ريالي را نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش،  هر عدد سكه بهار آزادي طرح قديم 1 ميليون و650  هزار ريال مبادله شد  و   قيمت هر عدد سكه بهار آزادي طرح جديد نيز به  يك ميليون و 420 هزار  رسيد.

قيمت انواع سكه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زير است :

                                                خريد                             فروش

سكه بهار آزادي طرح جديد            1400000                 1420000

سكه بهار آزادي طرح قديم           1630000                      1650000

نيم سكه                                   700000                      715000

ربع سكه                                360000                         380000

همچنين قيمت ارزهاي اصلي در بازار ارز تهران به شرح زير است :

                                           خريد                                فروش

دلار                                    9190                             9202 ريال

يورو                                     11764                          11845 ريال

پوند                                     17478                             17569 ريال

درهم امارات                           2499                              2508 ريال

کد مطلب 374951

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها