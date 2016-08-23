به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی پیش از ظهر سه‌شنبه در نخستین روز از هفته دولت در جمع مدیران شهرستان نهاوند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی بودند بنابراین امروز مسئولین باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به تطابق دادن خود با رفتار این شهدا داشته باشند.

وی بابیان اینکه موفقیت دولتمردان درگرو داشتن ویژگی‌ها و خصوصیات انقلابی است، عنوان کرد: ایمان و تعهد، ولایتمداری، ساده زیستی، مردم‌دار بودن، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی، فعالیت در جبهه فرهنگی و دلسوز نظام و مردم بودن و از همه مهم‌تر انقلابی بودن از ویژگی‌های اخلاقی منحصربه‌فرد این دو شهید بزرگوار است.

حجت الاسلام مغیثی با اشاره به اینکه هفته دولت فرصت مناسبی است تا خدمات دولت و مسائل و مطالبات مردم بیان شود، گفت: این موفقیت‌ها زمانی ارزشمندتر خواهد شد که با کمک و همدلی بین مدیران و مردم همراه باشد.

امام‌جمعه نهاوند گفت: هر وجدان بیدار و آگاهی می‌تواند زمان فعلی را بازمان پهلوی مقایسه کند و پی ببرد که علی‌رغم تمامی موانع اقدامات خوبی در دوران پس از انقلاب انجام‌شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمریکا با عوامل خود تمام توان را به کار برد تا اجازه دوام به‌نظام و انقلاب اسلامی ندهد، گفت: گروهک‌ها و ۱۷ هزار شهید ترور ایران اسلامی گواهی بر این ماجرا و ظلم و ستم مستکبران علیه ایران اسلامی است.

وی اظهار داشت: ارائه این‌همه خدمت و پیشرفت باوجود دشمنی و کارشکنی دشمنان انقلاب، نشان‌دهنده امداد خداوند، تلاش مسئولان و همکاری مردم با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مغیثی در ادامه خطاب به مسئولان شهرستان نهاوند گفت: شما مسئولین نظام و دولت در این شهرستان هستید و اگر عملکرد خوبی داشته باشید رضای خدا را در پی خواهد داشت و اگر عملکرد خوبی نداشته باشید نسبت به جامعه و نظام باید جوابگو باشید.

وی تأکید کرد: اگر نگاه و دید همه مسئولین نسبت به انقلاب این باشد که هر کاری را که برای خدمت به این نظام انجام می‌دهیم خدا آن را به‌حساب می‌گذارد قطعاً موفق خواهیم شد.‌