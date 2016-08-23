برنامه ۱۵ ساله احیای دریاچه ارومیه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر سه شنبه درگردهمایی مدیران کل حفاظت محیط زیست استان های کشور که در گرگان برگزار شد، گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد فجایع زیست محیطی کشور در لبه پرتگاه قرار داشت که نماد آن بحث خشکی دریاچه ارومیه بود.

وی افزود: دریاچه ارومیه الویت ریاست جمهوری بود و به همین دلیل نخستین جلسه دولت یازدهم به بررسی موضوع احیای دریاچه ارومیه پرداخته شد و امروز با کمال افتخار اعلام می کنیم وضعیت دریاچه ارومیه به اثبات رسیده است؛ همچنین برنامه ۱۵ساله ای که برای احیای این دریاچه در نظر گرفته شده و گام های اولیه ستاد احیا به درستی برداشته شده است.

ابتکاربا بیان اینکه چهار و نیم میلیارد سال از عمر کره زمین می گذرد، تصریح کرد: ما در طول ۱۰۰ سال گذشته ۵۰ درصد از گونه های جانوری را نابود کرده ایم و در کشور ما از یک میلیون و۲۰۰ هزار گونه جانوری موجود تنها ۱۱۰ هزار گونه باقی مانده است.

وی با اشاره به تالاب هورالعظیم که به دلیل عملیات اکتشاف نفت خشک شده بود، گفت: با توجه دولت به این تالاب ، این تالاب ۶۲درصد احیا شده است واکنون دوباره شاهد رشد آبزیان و نیزارها در این مکان هستیم.

رئیس سازمان محیط زیست کشور اظهار کرد: برای دریاچه هامون نیز عملیات لایروبی انجام شده و وضعیت این تالار نسبت به گذشته بهتر شده است.

ابتکار افزود: احیای تالاب ها نیازمند پای کار آمدن تمامی دستگاه ها و اصلاح مدیریت کشاورزی است.

وی با اشاره به بستن چاه های غیر مجاز کشور گفت: سالانه بین ۱۱تا ۱۷ میلیارد مترمکعب از این چاه ها دزدیده می شود.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: ما در حوزه محیط زیست برای جلب مشارکت مردم با رویکرد اشتغال برای روستاییان و فارغ التحصیلان در محدوده حفاظت شده محیط زیست است طرحی را به اجرا گذاشته ایم و مدیران ما مکلف هستند برای عملیاتی شدن آن گام اساسی بردارند.

ابتکار با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: باید در حفظ گونه های درحال تخریب تلاش کنیم و نصب دوربین در مکان هایی مانند تالاب آلاگل کار بسیار شایسته است که بای تداوم داشته باشد.

وی از تجلیل محیط بانان در روز تولد امام رضا (ع) خبرداد و گفت: محیط بانان در خط مقدم محیط زیست هستند و یک هزار و ۷۰۰ محیط بان در دوره های تخصصی فنی آموزش دیده اند.

ابتکار از بیمه پلنگ ایرانی به عنوان یکی از دست آوردهای بزرگ خبر داد و گفت: از آنجایی که پلنگ میراث طبیعی ایران است برای حفاظت از آن تلاش می کنیم؛ اگر این حیوان به دام آسیب رساند از طریق بیمه خسارت آن دامدار را برطرف کنیم و در بوشهر اولین سری بیمه ها پرداخت شد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور از بیمه شدن یوزپلنگ آسیایی توسط بیمه دانا خبر داد و افزود: باید از فدراسیون های ورزشی تجلیل کرد که برای نشر آگاهی و حمایت مردم ازاین نمادها برروی لباس های ورزشی استفاده می کنند.

ابتکار افزود: ما برای جلب مشارکت مردم در مدیریت طبیعت کشور برنامه ریزی می کنیم تا روند آسیب زدن به جنگل ها، تالاب ها و زیستگاه های حساس جلوی آن گرفته شود.

ابتکار در رابطه با سازمان های مردم نهاد گفت: در سال ۹۲، تعداد سازمان های مردم نهاد در کشور ۳۲۰ مورد بود اما اکنون این رقم به حدود ۸۰۰ تشکل رسیده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۸۷ مورد قاچاق حیات وحش و حیوان آزاری از طریق پلیس فتا و فضای مجازی پیگیری شده است.