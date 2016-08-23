به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف ایلام، نصرت الله کشاورز اظهار داشت: عملیات خاکبرداری و محوطه‌سازی چهار هزار متر از تپه ضلع جنوبی امامزاده سید سیف الدین(ع) آغاز می‌شود.

وی با اشاره به کسب مجوز خاکبرداری این عملیات عمرانی از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، افزود: این پروژه با همکاری شهرداری منطقه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به عملیات بهسازی امامزاده سید سیف الدین(ع)، تصریح کرد: حائل های حرم مطهر امامزاده نیز در مراسمی نصب شدند.

رئیس بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف و امور خیریه استان ایلام عنوان کرد: امامزاده سید سیف الدین محمد بن ابراهیم(ع) در ۱۰ کیلومتری شهرستان دره‌شهر در دهستان سرسبز ارمو واقع است.