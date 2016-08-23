به گزارش خبرنگار مهر، نور الله غلامیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۴۰ طرح عمرانی شهرستان شهرکرد اظهار داشت: از ۴۰ طرح عمرانی شهرستان شهرکرد سه طرح عمرانی اختصاص به شهرداری شهرکرد دارد.

وی افزود: بهره‌برداری از فاز چهارم بازار میدان امامزاده دوخاتون (س)، اصلاح تقاطع خیابان های کشاورز، بهارستان و مسیل کمربندی ۱۵ خرداد از جمله پروژه‌های قابل افتتاح شهرداری شهرکرد در هفته دولت امسال است.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها افزون بر ۲۶۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری و همچنین تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۴ هزینه شده است.