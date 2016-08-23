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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

در تورنمنت قاره آسیا رقم خورد؛

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر بحرین

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برابر بحرین

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت قاره آسیا برابر بحرین به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود از بازیهای تورنمنت قاره آسیا که با حضور هشت تیم نخست رنکینگ قاره در کشور چین درحال برگزاری است ظهر امروز سه شنبه به مصاف تیم ملی بحرین رفت و  با ارائه یک بازی جذاب موفق شد با نتیجه ۱۰ بر یک تیم ملی بحرین را شکست دهد.

برای شاگردان محمدحسین میرشمسی در این دیدار محمد احمدزاده (۲گل) امیرحسین اکبری (۲گل) مسلم مسیگر (۲ گل) محمدعلی مختاری (یک گل) سیدعلی ناظم (یک گل) پیمان حسینی (یک گل) و حمید بهزادپور (یک گل) گلزنی کردند.

براساس اعلام برنامه بازیها توسط سازمان جهانی فوتبال ساحلی، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان فردا به مصاف برنده دیدار تیم های ملی ژاپن و تایلند خواهد رفت که این دیدار با نتیجه ۱۲ بر چهار به سود تیم ملی ژاپن به پایان رسیده است.

بنابر این دیدار دیدار تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و ژاپن فردا صبح ساعت ۱۱:۴۵ (به وقت ایران) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3749737
رضا خسروي

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