به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: همچنین دو نشان مالکیت معنوی در سال۹۴ و سه مورد درجه هنری در سال ۹۳، برای استان مرکزی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به پروژه ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی افزود: تاکنون چهار بازارچه به بهره برداری رسیده و ۹ بازارچه در حال احداث است که استان مرکزی اولین استانی است که چنین اقدامی در آن صورت گرفته است.

حسینی بیان کرد: همچنین استان مرکزی رتبه دوم را در بین استان های کشور به خاطر ثبت ۱۲۰ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی و ثبت یک اثر جهانی کسب کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: پروژه های اکتشاف باستان شناسی در سطح استان مرکزی طی سه سال اخیر سه برابر گذشته بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: تعداد پروژه های مشارکتی این ادره کل دو برابر شده و پروژه های مرمت آثار تاریخی افزایش چهاردرصدی داشته است.

حسینی افزود: در حوزه صنایع دستی، طی سه سال اخیر یک هزار و ۱۷۰فقره پروانه تولید انفرادی و ۵۰۸ فقره مجوز مشاغل خانگی در استان مرکزی صادر شده و بیمه ۵۸۹ نفر از هنرمندان صنایع دستی استان نیز محقق شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۵۹ بازارچه موقت صنایع دستی در استان مرکزی برپا شده و برگزاری دوره های آموزشی طرح توانمندسازی شاغلین بخش گردشگری نیز ۲۰ درصد افزایش داشته است.