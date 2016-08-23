شهرداری در حوزه آسیب های اجتماعی موازی کاری نکند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع سخنان فتاح رییس کمیته امداد خمینی (ره) در دویست و هشتادو پنجمین جلسه شورا اظهار داشت: معتقدم یکی از اقدامات مهم امام خمینی (ره) که باعث شد ایشان با دلی آرام و قلبی مطممئن و ضمیری امیدوار به سرای باقی بروند تشکیل کمیته امداد بود که برای قیامت توشه بسیار سنگینی است.

وی افزود: با سابقه ای که من از کارهای کمیته امداد در شهرستانها و به خصوص روستاها دارم معتقدم که این مجموعه کارهای ارزشمندی در حوزه تامین مسکن و اشتغال محرومین انجام داده است و تا این کارها انجام می شود آسیبی به انقلاب نخواهد رسید.

دوستی یادآور شد: شهرداری در حوزه آسیب ها موازی کاری نکند و هزینه هایی راکه در این زمینه انجام می دهد در اختیار کمیته امداد قرار دهد چراکه کمیته امداد کارش تخصصی است با مکانیزمی که دارد دقیق‌تر رسیدگی خواهد کرد. اما جنس کارهای شهرداری عاطفی است و ماندگار نیست و با تغییر مدیران در مناطق پرداختن به این امور دستخوش تغییرات می شود.

وی افزود: کمیته امداد چتری معنی دار و با مطالعه روی افراد تحت پوشش خود دارد و این با گزارشاتی که از خانواده های تحت پوشش برایمان می آمد متوجه می شدیم چرا که در این خانواده ها شاهد بزهکاری فرزندانشان و یا دچار آسیب های اجتماعی‌شان نبودیم.

دوستی در ادامه افزود: پیشنهاد می کنم کمیته امداد در مورد تهران و اطرافش مطالعه دقیق تری دشته باشد خوف آن را داریم که مسکن مهر اطراف تبدیل به مشکلاتی برای کمیته امداد شود به این دلیل که بسیاری از این خانه ها توسط کارمندان خریداری شده است و چون خودشان ساکن نخواهند بود آنها را به افرادی با فرهنگ های مختلف اجاره می دهند که معضلاتی را برای آینده تهران ایجاد خواهد کرد.