به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در نشست خبری که با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت سال ۹۵ که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بانک ها در کارهای اقتصادی پای کار هستند و خوب کار می کنند، اظهار داشت: هزار میلیارد تومان از پول یک میلیون و ۸۰۰ هزار مردم لرستان در این بانک ها سپرده گذاری شده است.

سد «لیروک» متعلق به استان لرستان است

استاندار لرستان سد بختیاری را بلندترین سد خاور میانه دانست و عنوان کرد: انجام کار این سد در ابتدای سال ۹۵ شروع شده است و تجهیز کارگاه این سد در حال انجام است.

بازوند با بیان اینکه اثرگذاری سد بختیاری اثرگذاری کشوری است و خاص استان لرستان نیست، تصریح کرد: این سد در حوزه گردشگری و اشتغال زایی می تواند در استان اثرگذار واقع شود.

وی با اشاره به اینکه سد «لیروک» در حوزه صفر مرزی لرستان و چهارمحال بختیاری قرار گرفته است، افزود: این سد، سدی برقابی بوده که در آن ۳۲۴ مگابایت برق تولید خواهد شد و این در صورتی بوده که حجم مخزن این سد ۵۲۰ میلیون متر مکعب است.

استاندار لرستان با بیان اینکه سد «لیروک» متعلق به استان لرستان است و باید در لرستان ایجاد شود، عنوان کرد: ۹۰ درصد از مطالعات فاز اول این سد انجام گرفته ولی مطالعات فاز دوم آن تا به حال آغاز نشده است.

اختصاص ۴۲ میلیارد برای ساماندهی فلک الافلاک

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا زمانی که پول نقد به ما داده نشود با سپاه مذاکره ای برای تخلیه حریم قلعه نخواهیم داشت، گفت: در مجموع ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای سامان دهی قلعه فلک الافلاک تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه در صورتی که ساختمان دانشگاه تبدیل به هتل پنج ستاره شود به ظرفیت خوبی برای استان تبدیل خواهد شد، افزود: سرمایه گذاری که برای دانشگاه انتخاب شده فردی ایرانی مقیم دبی است که آماده سرمایه گذاری در استان است.

استاندار لرستان به حضور ۶۰ درصدی بخش دولتی در ۸۵ غرفه نمایشگاه فرهنگی اقتصادی لرستان در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: این در حالی است که بخش خصوصی در این نمایشگاه حضوری ۴۰ درصدی داشته است.

بازوند بیان داشت: هنر نمایشگاه فرهنگی اقتصادی در حضور بخش خصوصی است یعنی باید بخش خصوصی در این راستا قوی تر عمل کند.

استاندار لرستان در رابطه با حمایت از بخش خصوصی گفت: حمایت از بخش خصوصی به نفع مردم است.

فروش قطعات و تجهیزات پارسیلون خرم آباد

بازونددر بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پارسیلون خرم آباد اشاره کرد و گفت: رای دادگاه در رابطه با فروش قطعات و تجهیزات پارسیلون بوده و این در حالیست که حیف بوده که رای دادگاه در این زمینه اینگونه صادر شود و امیدواریم که به زودی مشکل این واحد برطرف شود.

بازوند با اشاره به اینکه کارخانه سیمان پلدختر ۱۳ سال بوده که راکد است تصریح کرد: در نهایت نتیجه گیری بر این شده که برای عملیاتی شدن این پروژه فاینانس شود.

وی با بیان اینکه امیدی به حل و درست شدن مشکل کارخانه سیمان خرم آباد ندارم، گفت: کارخانه سیمان خرم آباد بدون پول درست نخواهد شد و در صورتی که تعیین و تکلیف نشود به سرنوشت پارسیلون دچار خواهد شد.

استاندار لرستان دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ساختمان جدید استانداری در حال دیوار کشی است، افزود: با ساخت ساختمان جدید استانداری در خارج از شهر ۱۱ هزار متر مربع به فضای درمانی و بهداشتی خرم آباد اضافه شده است.

بخش های جنگلی بام لرستان را نمی توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم

وی از شروع ایجاد نمای ساختمان جدید استانداری در هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: نمای این ساختمان باید نشان دهنده فرهنگ لرستان باشد و از معماران بومی استان برای اجرای آن استفاده شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه بام لرستان ظرفیت بسیار خوبی برای شهر خرم آباد است و کسی نمی تواند آن را نقد کند، گفت: با توجه به هزینه بالای نگهداری بام، دولت نمی تواند از آن نگهداری کند و این در حالیست که ۸۰۰ هکتار از اراضی بام لرستان به نام جنگل ثبت شده و ما نمی توانیم یک متر از آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی به اختصاص ۲۰ هکتار زمین کنار ساختمان جدید استانداری برای تبدیل به سایت اداری اشاره کرد و افزود: مقداری از زمین این سایت به ۲۰۰ هکتار زمین متعلق به جنگل داری تعلق دارد که باید در ابتدا آزاد شود و آن گاه ادارات می توانند در آنجا شروع به کار کنند.