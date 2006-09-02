سومين همايش انديشه مطهر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش را با هدف پيوند فكري دانش آموزان با آثار شهيد مطهري ، مطالعه ، كتاب هاي مناسب و ترويج فرهنگ كتابخواني ، تبيين چارچوب هاي كاربردي از ميان آثار استاد مطهري به عنوان منبع و كوثر اصيل فكري جنبش دانش آموزي برگزار مي كند.

اين همايش 3 روزه با حضور حجت الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري ، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ؛ مهندس ضرغامي ، رئيس سازمان صدا و سيما ؛ حجت الاسلام پناهيان و جمعي از استادان حوزه و دانشگاه از 12 تا 14 شهريور ماه در اردوگاه شهداي دانش آموز ساري برگزار مي شود.