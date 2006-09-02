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۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۳۵

/ ويژه دانش آموزان سراسر كشور /

سومين همايش انديشه مطهر برگزار مي شود

سومين همايش سالانه انديشه مطهر كوثر فكري جنبش دانش آموزي با محوريت بررسي سيره پيامبر اعظم (ص) در آثار شهيد مطهري ، كار خود را آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين همايش را با هدف پيوند فكري دانش آموزان با آثار شهيد مطهري ، مطالعه ، كتاب هاي مناسب و ترويج فرهنگ كتابخواني ، تبيين چارچوب هاي كاربردي از ميان آثار استاد مطهري به عنوان منبع و كوثر اصيل فكري جنبش دانش آموزي برگزار مي كند.

اين همايش 3 روزه با حضور حجت الاسلام محمد جواد حاج علي اكبري ، نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ؛ مهندس ضرغامي ، رئيس سازمان صدا و سيما ؛ حجت الاسلام پناهيان و جمعي از استادان حوزه و دانشگاه از 12 تا 14 شهريور ماه در اردوگاه شهداي دانش آموز ساري برگزار مي شود.

کد مطلب 374991

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