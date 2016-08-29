محمدرضا رشیدنیا که برای حضور در جام صلح و دوستی به تهران سفر کرده است، با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: ده‌ها سال است که اهالی کاراته در انتظار ورود رشته ورزشی محبوب خود به المپیک هستند. اینکه این رویای شیرین به واقعیت تبدیل شده خود جای خوشحالی بسیاری دارد ولی نمی توان از برخی مسائل نگران نبود.

وی ادامه داد: هنوز در بسیاری از مسائل و بخصوص قوانین داوری ایراداتی زیادی داریم. قوانین داوری طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته و همین موضوع باعث سردرگمی داوران، کاراته کا و دیگر مسئولان شده است. رشته ای که قصد المپیکی شدن دارد باید به سمت عدالت بیشتر پیشروی کند.

این کارشناس کاراته افزود: در شرایط فعلی حضور کاراته برای المپیک ۲۰۲۰ قطعی شده و اگر مسئولان جهانی می خواهند که این رشته همچنان مورد توجه باشد و در المپیک ماندگار، باید تغییرات زیادی را انجام داده و مبارزات سطح بالا و کم اشتباه در توکیو اجرا شود تا IOC را برای تداوم حضور این رشته ترغیب کند.

سر مربی ایرانی تیم ملی ماکائو در خصوص رقابتهای کاراته جام وحدت و دوستی هم گفت: این مسابقات به لحاظ کیفی در سطح خوبی برگزار شد ولی از نقطه نظر کمی هنوز به سطح ایده آل نرسیده است. شاید برگزاری پرتعداد رقابتهای کاراته وان در سطح دنیا که زیر نظر فدراسیون جهانی است دلیل استقبال اندک کاراته کاهای زبده دنیا شده است.

رشیدنیا ادامه داد: نکته مثبت این رقابتها حضور داوران برجسته فدراسیون جهانی بود. حضور تعداد قابل توجهی از داوران برجسته عضو کنسول داوری آسیا و جهانی در این رقابتها کم نظیر و حتی بی نظیر بود و وزن و وقار این رقابتها را تا حد قابل توجهی بالا برده بود. همین موضوع خیلی از تیم های حاضر در مسابقات را ترغیب کرد سالهای بعد با نفرات اصلی خود به ایران سفر کنند.

وی در مورد عملکرد تیم ملی ایران در این رقابتها هم گفت: رقابتهای صلح و دوستی در بهترین شرایط برگزار شد و میدان بسیار خوبی بود تا کادر فنی تیم ملی از نتایج آن برای رفع مشکلات و نقاط ضعف استفاده کنند. در این رقابتها شاهد شکست برخی ملی پوشان بودیم ولی نفرات دوم و جوانان عملکرد بهتری داشتند.

این کارشناس کاراته در پایان گفت: تیم ایران به عنوان قهرمان جهان راهی مسابقات جهانی اتریش خواهد شد و بدون شک تیم ها و کشورهای دیگر روی کار کاراته کاهای ایران برنامه ریزی کرده اند. کادر فنی تیم ملی باید سیستم شناوری را برای امتیازگیری ملی پوشان طراحی و اجرا کند چرا که با همان سیستم دو سال قبل در میدان مبارزه با رقبا بدون شک با مشکل برخواهیم خورد.