به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس تاکید کرد: حمایت از بخش خصوصی در استان فارس به عنوان یک اولویت مطرح است زیرا حمایت از این مهم توسعه و پیشرفت را به همراه دارد.

وی ادامه داد: فارس در این بخش دارای جایگاه ویژه است که باید از این مهم استفاده شود.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود بااشاره به وضعیت خطوط ریلی و قطار شهری شیراز، گفت: در بخش اول باید وضعیت ایستگاه قطار شیراز بررسی شود و به گونه ای حرکت کنیم که ایستگاه قطار و مترو در کنار هم قرار گیرد.

افشانی ادامه داد: هماهنگی های لازم در خصوص توسعه خطوط ریلی فارس به استانهای جنوبی نیز انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت درمانی در استان، گفت: شیراز در بخش بیمارستانی دارای جایگاه بسیار ویژه ای است زیرا به خوبی توانسته استانهای همجوار را نیز پوشش دهد اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد راه های دسترسی به مراکز درمانی است.

استاندار فارس در خصوص مباحث صنعتی و اقتصادی استان نیز گفت: طی ۶ ماه گذشته پروژه های بسیار مهمی افتتاح شد که ادامه این روند را شاهد خواهیم بود.