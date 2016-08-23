به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل دستگاه زباله سوزی بیمارستان باقرالعلوم، بخش لاپاراسکوپی، سونوگرافی رنگی (داپلر) و تعمیر و تجهیز ۶۴ مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و آموزشگاه بهورزی است.

برای این پروژه ها در مجموع بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستان اَهَر یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی است و مرکز آن نیز شهر اهر است. جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال۹۰بالای ۱۲۸ هزار نفر است که ۹۲ هزار نفر آن در شهر اهر و ۳۶ هزار نفر در روستاها زندگی می کنند. این شهرستان یکی از شهرستان های بزرگ استان است.