مهدی لزیری در حاشیه برگزاری جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کیفیت آثار راه‌یافته به دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر (ارسباران)، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر این است که تمامی مسئولین دست در دست هم برای پیشبرد این جشنواره با همدیگر فعالیت می‌کنند و این هماهنگی‌ها به‌صراحت می‌توان گفت که تاکنون در شهرستان اهر مشاهده کرده‌ایم و مخصوص این شهرستان است.

داور دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر ادامه داد: نقطه قوت جشنواره تئاتر کوتاه اهر در استفاده از توانایی و ظرفیت‌های جوانان خلاصه‌شده و همین جوانان حتی کوچک و بی‌اهمیت‌ترین مسائل را در این جشنواره در نظر گرفته‌اند.

استاد عرصه تئاتر کشور یکی دیگر از ویژگی‌های دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر را حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف عنوان کرد، گفت: خصوصیت مهم این جشنواره نمایشنامه‌های کوتاه بوده که در زمان اندک مفهوم موضوع تئاتر را به تماشاگران منتقل می‌کند.

وی بابیان اینکه بنده برای نخستین بار مسئولیت داوری دهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر را برعهده‌گرفته‌ام، بیان داشت: بنده به دلیل اینکه تجربه‌ای کیفیت آثار دوره‌های قبلی این جشنواره ندارم به جدیت نمی‌توانم کیفیت آثار برگزیده را مشخص کنم ولی در مجموع کیفیت کارهای گروه‌های نمایشی حضور یافته در جشنواره تئاتر کوتاه مطلوب است.

لزیری با تأکید بر اینکه هنرمندان و مسئولین با توجه به اینکه حضور بی‌سابقه مردم در جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر، سالن هیچ‌یک از نمایش‌ها خالی نمی‌ماند، خاطرنشان کرد: اگر چنانچه حمایت و استقبال مردم از جشنواره تئاتر کوتاه در دوره‌های آینده نیز تداوم داشته باشد یقیناً این جشنواره به یکی از جشنواره‌های موفق کشور خواهد بود درحالی‌که هیچ‌کدام از فعالیت‌های فرهنگی هنری بدون اشکال نیست و تنها موفقیت این جشنواره حمایت‌های همه‌جانبه مردم است.