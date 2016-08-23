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۲ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان:

۲۳ طرح نیمه تمام ورزشی در گرگان وجود دارد

۲۳ طرح نیمه تمام ورزشی در گرگان وجود دارد

گرگان – سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان گرگان از وجود ۲۳ طرح نیمه تمام ورزشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حاجی آبادی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گلستان در خصوص پروژه های نیمه تمام ورزشی شهرستان گرگان گفت: هم اکنون ۲۳ طرح نیمه تمام در گرگان وجود دارد که با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال به بهره برداری خواهند رسید.

حاجی آبادی افزود: برخی سالن های ورزشی مانند تیراندازی گرگان، روستاهای امیرآباد، نصرآباد، کفشگیری و معصوم آباد به ترتیب ۲۵، ۴۵، ۷۵، ۴۵ و ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: سالن وزنه برداری واقع در کوی ویلاشهر گرگان نیز ۳۰ درصد پیشرفت داشته و قرار بود سال گذشته با اعتبار ۶ میلیارد ریالی به بهره برداری برسد که اعتبار مورد نیاز تخصیص داده نشد.

وی همچنین از راه اندازی پیست اختصاصی در کریم آباد اشاره و اظهار کرد: پیست اتومبیلرانی و موتورسواری گرگان با پیگیری های هیئت مربوطه و جلب موافقت اداره کل ورزش و جوانان به زودی در مجموعه شهدای کریم آباد گرگان راه اندازی می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان ادامه داد: همچنین ساخت پیست اسکیت در مجموعه شهدای کریم آباد و ساخت دیواره سنگنوردی در سایت ورزشی ناهارخوران در دستور کار قرار دارد.

به گفته حاجی آبادی، شهرستان گرگان دارای ۱۵ فضای ورزشی روباز و ۴۹ فضای ورزشی سرپوشیده است و سرانه ورزشی این شهرستان ۴۳ سانتی متر گزارش شده است.

کد مطلب 3750134

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    نظرات

    • مخاطب ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      از سالن شش هزارنفري گرگان چه خبر؟ حدود 10 سال از كلنگزني آن مي گذرد!! پيگيري كنيد...

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