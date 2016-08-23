به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سیمای امید که غروب سه‌شنبه در اولین روز هفته دولت در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برگزار شد، با بیان اینکه باید براساس نقشه راه تولید محتوا کنیم، گفت: خوشبختانه قم در یکی دو سال اخیر به یک آرامش و تعامل چشمگیری در سطح مدیران و مسئولان و بزرگان حوزه دست یافته است.

وی با ابراز خرسندی از ایجاد ۶۰ غرفه در نمایشگاه سیمای امید، گفت: نشان دادن فعالیت‌ها و عملیات دولت بسیار موثرتر از گفت و شنودهای معمول است.

دنیا تشنه تولید محتوا در ایران اسلامی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مؤسسات و مجموعه‌های فرهنگی و حوزوی استان قم فعالیت چشمگیری در تولید محتوای فاخر داشته‌اند، افزود: سه سال پیش زمانی که قرار بود پایلوت شبکه ملی اطلاعات در قم شروع شود با پهنای باندی کمتر از ۴.۵ گیگا بایت مواجه بودیم.

واعظی با تأکید براینکه زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای اسلامی در قم فراهم شده است، گفت: مقام معظم رهبری تأکید فراوانی به تولید محتوا در قم دارند و نسبت به گزارش‌هایی که تقدیم شد ابراز خرسندی کردند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های دینی قم، افزود: تولید محتوای شایسته باید در کل کشور جاری شده و باید در جهان اسلام فراگیر شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز انواع بدعت‌ها و افراطی‌گری‌ها جهان اسلام را تهدید می‌کند، گفت: زمانی بود که برخی به ایران اسلامی انگ خشونت‌گرایی و افراطی‌گری را می‌زدند اما همان‌ها بعد از ظهور گروه تکفیری دست به دامن ایده‌ها و اندیشه‌های دینی ما شده‌اند.

ایجاد کمیته اشتغال در قم

واعظی از افزایش ترجمه کتاب‌های ایرانی به زبان‌های عربی و انگلیسی در سال‌های اخیر خبرداد و گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که فضای مجازی را به بهترین شکل مدیریت محتوا کرده و در جهان پیرامون تأثیرگذار باشیم.

وی با بیان اینکه خدمات دولت به ملت باید ملموس باشد، اظهار کرد: خوشبختانه در سه سال گذشته در شهر قم بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه ICT سرمایه‌گذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه باید وعده‌های دولتمردان عملیاتی شود، ادامه داد: ایجاد کمیته‌های اشتغال‌زایی برای فارغ التحصیلان تخصصی حوزه مخابرات و الکترونیک در قم تشکیل می‌شود.

وی از شرکت‌های خصوصی حوزه فناوری ارتباطات خواست در اشتغال زایی استان مشارک کنند و گفت: قم به عنوان یک جهانشهر که پذیرای ۲۰ میلیون زائر است، باید الگو و سرآمد باشد.