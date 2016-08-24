به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: استان زنجان با توجه به موقعیت استراتژیکی با ۶ استان کشور همسایه است و در حمل و نقل از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در کریدور حمل و نقل شرق به غرب کشور قرار دارد.

وی اظهار کرد: استان زنجان زیرساخت‌های خوب حمل و نقلی، ریلی و هوایی دارد و به همین دلیل نیز در مرکز رفت و آمد وسایل نقلیه زیادی قرار دارد.

شینی از وجود ۵۲ جایگاه سوخت در استان زنجان خبر داد و گفت: برخوداری از جایگاه‌های سوخت‌گیری وسایل نقلیه در راه‌های ارتباطی استان زنجان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ضرورت سرمایه‌گذاری در این بخش را بیشتر می کند.

شینی تاکید کرد: جایگاه سوخت شهید مجید شهریاری پنجاه و دومین جایگاه سوخت در استان زنجان است و برای این جایگاه برای ارائه خدمات سوخت رسانی به پایانه صادراتی کشاورزی استان زنجان راه اندازی شده است و این جایگاه دارای ۱۲ نازل بنزین سوپر و معمولی و همچنین ۸ نازل سوخت نفت و گاز است که برای ۱۰ نفراشتغال ایجاد کرده است و برای این طرح۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس بازرگانی شرکت پخش فرآرده های نفتی زنجان تصریح کرد: با احداث این جایگاه ظرفیت مخازن استان زنجان ۳ هزار و ۵۲۵ لیتر در بخش نفت و گاز افزایش یافته است و چهار درصد نیز ظرفیت سوخت‌گیری بنزین در استان زنجان افزایش پیدا می کند.

شینی تعداد سکوهای سوخت قبل از افتتاح را ۶۷ نازل عنوان کردو گفت: امروز تعداد سکوها به ۶۹ نازل رسیده است و ۲.۶۴درصد به ظرفیت سکوی نفت و گاز افزوده شده است.

رئیس بازرگانی شرکت پخش فرآرده های نفتی زنجان تصریح کرد: تعداد تلمبه ها قبل از افتتاح ۱۲۲ تلمبه نفت و گاز بود که امروز به ۱۲۶ تلمبه با۳.۲۰ درصد ظرفیت رسیده است.

شینی تعداد نازل ها ی نفت و گاز را قبل از افتتاح ۱۸۴ نازل اعلام کردو افزود: امروزتعداد نازل ها به ۱۹۲ نازل رسیده و ۴.۳۰ درصد به ظرفیت نازل ها اضافه شده است.