جواد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر واگذاری مسکن مهر به متقاضیان در استان زنجان را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهار کرد: طی هفته دولت هزار و ۳۴۰ واحد مسکن مهر به متقاضیان در استان زنجان واگذار می شود که این استان در بحث انجام تعهدات در این بخش در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: با واگذاری تمام واحدها، زنجان نخستین استان در سطح کشور خواهد بود که پروژه مسکن مهر را به اتمام می‌رساند.

رحمتی سرمایه گذاری دراستان زنجان توسط بخش خصوصی را بسیار مطلوب عنوان کردو افزود: استان تلاش می کند از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرحهای خود استفاده کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه طی دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری های خارجی خوبی در استان انجام گرفته است که تحقق این امر مهم در اشتغال استان بسیار موثر بوده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اعتلای اقتصادی استان بسیار موثر است و باید در تحقق این امر مهم مردم هم همکاری لازم را داشته باشند.

رحمتی یاد آورشد: در پیشبرد پروژه های شهری فراخوان لازم برای جذب بخش خصوصی انجام گرفته است و سرمایه گذاران به دولت اعتماد کنند چرا که ضوابطی برای ورود سرمایه گذار فراهم شده است.

وی گفت: سرمایه گذار در گیرودار بروکراسی اداری نمی تواند مفید باشد باید با اتخاذ تدابیری تسریع و تسهیل خدمات به سرمایه گذار را مد نظر داشت که دولت بر فراهم شدن این شرایط مدیریت لازم را دارد.