به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، روزنامه آمریکایی «یو اِس اِی تودی» در گزارشی مدعی شد که یکی از متهمان اصلی کودتای نافرجام ترکیه با تأسیس یک شرکت جعلی در سال ۲۰۱۰ به کمیته عالی اقدام سیاسی «هیلاری کلینتون» کمک مالی ارائه نموده است.

بنا بر این گزارش،‌ «عادل اوکسوز» یکی از متهمان اصلی کودتای نافرجام ترکیه و استادیار دانشگاه که در دوران پساکودتا توسط نیروهای دولتی بازداشت شد، در سال ۲۰۱۰ شرکتی را با نام «هارمونی اینترپرایزز» در ایالت نیوجرسی آمریکا تأسیس کرد و از آن زمان تاکنون تنها یک بار در تاریخ بیست وهفتم ژوئن ۲۰۱۴ به کمیته «اقدام سیاسی» هیلاری کمک مالی اعطاء کرده است.

این در حالی است که حامیان «فتح الله گولن»- واعظ اسلامی و ترک تبار مقیم آمریکا و متهم اصلی کودتای ترکیه- شبکه بزرگی از مدارس در ایالت تگزاس به همراه دهها مدرسه در سایر ایالتهای آمریکا را تحت نام تجاری «هارمونی» اداره می کنند.

طبق این گزارش، کمک مالی شرکت هارمونی یکی از چندین کمک مالی بود که در تاریخ بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۴ به کمیته اقدام سیاسی هیلاری کلینتون اعطاء شد و بدین ترتیب، این کمیته در مجموع بیش از ۶۲ هزار دلار از سوی ترک تباران مقیم آمریکا کمک مالی دریافت کرد.

گفته می شود که اکثریت اعطاء کنندگان کمک مالی به کمیته کلینتون، با شبکه حامیان فتح الله گولن در ارتباط بودند.