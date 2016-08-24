به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی شامگاه سه‌شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه پارک علم و فناوری از نقاط مثبت استان همدان است، اظهار داشت: به دنبال استفاده از عقل جمعی برای برنامه‌ریزی در حوزه پژوهش و فناوری هستیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مسئولیت‌ها و انجام برنامه‌ریزی ها به مناطق مختلف واگذار می شود تا حضور فعال دانشگاه‌ها در سیاستگذاری‌ها محقق شود، عنوان کرد: درحال حاضر تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار و پس از تهیه پیش‌نویس، موضوع جمع‌بندی و به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه در گزارش جدید ISI، ایران رتبه دوم جهان را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده در حالی که پیش از این در رتبه سوم قرار داشت، گفت: هم اکنون در رتبه بندی ها ایران پس از روسیه قرار دارد.

ایران در شاخص‌های نوآوری جهانی وضعیت خوبی ندارد

احمدی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۱۵ در تعداد مقالات در حوزه کیفیت که بیشترین استناد به آن‌ها می‌شود، در جهان اول شد، گفت: بااین وجود ایران در شاخص‌های نوآوری جهانی وضعیت خوبی ندارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این زمینه در سال ۲۰۱۲ رتبه ۱۰۴، در سال۲۰۱۳ رتبه ۱۱۳، در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۲۰، درسال ۲۰۱۵ رتبه ۱۰۶ و در سال ۲۰۱۶ رتبه ۸۶ را به دست آوریم، گفت: ایران در سال ۲۰۱۵ در بخش تحصیلات عالی رتبه چهارم جهان را کسب کرد.

وی مهمترین چالش موجود را نبود آمارهای درست و کافی عنوان کرد و گفت: ایران در حوزه رشد علمی رو به پیشرفت بوده و رشد آن هرگز متوقف نشده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امیدواریم نقش فناوری و پژوهش در جی دی پی به حدی برسد که قابل قبول باشد، گفت: سه درصد نقش فناوری در جی دی پی، طبق برنامه محقق نشده به طوری که در حال حاضر این سهم زیر نیم درصد است که به دنبال رساندن سهم آن به یک درصد در سال ۹۵ هستیم.

مأموریت گرا کردن آموزش عالی

وی با بیان اینکه در گذشته ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف بود و در تحقق نظام جدید آموزش عالی و هدایت دانشگاه به سمت کارآفرینی کمبودهایی حس می شد، اظهار داشت: در سه سال اخیر برنامه ها در راستای ارتقای کیفیت، مأموریت گرا کردن آموزش عالی، تقویت پژوهش و ایجاد ساختار متعادل متناسب با استانداردهای بین‌المللی مدنظر بوده است.

احمدی نقص در هرم آموزش عالی را مورد تذکر قرار داد و گفت: پایه‌های هرم صحیح آموزش عالی، پرورش تکنسین‌ها و افراد صاحب حرفه است.

وی با تأکید بر اینکه این هرم در ایران دچار اخلال شده و گرایش جدی به سمت دکتراست، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته گرایش به مقطع دکتر به اندازه ایران نیست.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بااشاره به اینکه تمرکز نسل جدید دانشگاه بر تربیت نیروهای خلاق در دوره‌های لیسانس و در نهایت فوق لیسانس است، گفت: به دنبال هدایت، کنترل و مدیریت این گرایش‌ها به مقطع دکترا هستیم.

تقویت ارتباط دانشجویان مقطع لیسانس با صنعت

احمدی با تاکید بر تقویت ارتباط دانشجویان مقطع لیسانس با صنعت عنوان کرد: از ظرفیت‌های بخش صنعت برای کارآموزی و کارورزی دانشجویان استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه تحقیقات، فناوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در دستور کار است، افزود: رقابتی کردن شرکت‌های دانش‌بنیان در دستورکار است تا با ایجاد فضای ارتباط بین منطقه‌ای و فضای بین‌المللی به عرضه محصول، صادرات و ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی بپردازند.

احمدی عنوان کرد: برای ایجاد فضای نشاط و خلافیت در دانشگاه‌ها، برنامه «ایده شو» توسط پارک‌های علم و فناوری و با همکاری دانشگاه‌ها برگزار می شود تا افراد دارای صاحب ایده، نوآوری، فکرهای قابل تجاری شدن و مرتبط به کسب و کار را عرضه و در نهایت به پارک و مراکز رشد هدایت شوند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه مأموریت‌های بین‌المللی بر دوش ما گذاشته شده است، ادامه داد: در اتحادیه کشورهای اسلامی، سه مسئولیت شامل توسعه پارک‌های علم و فناوری با محوریت پارک گیلان، توسعه نانوفناوری با محوریت پژوهشگاه مواد انرژی و توسعه آموزش مجازی با محوریت دانشگاه پیام نور کشورهای اسلامی بر عهده ما گذاشته شده است.