سید شهاب الدین چاووشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استانداری به عنوان نماینده ارشد دولت در هر استان، اظهار داشت:شهر تهران نیز طبق قانون، بخشی از استان است که به هر حال استانداری به عنوان مجموعه ای ارشد در حوزه مدیریتی استان، میزبان و محور جلسات و مذاکرات گوناگون و متعددی است.

معاون سیاسی استانداری تهران عنوان کرد:به نظر می رسد در عرصه مدیریتی شهر تهران، برخی رویکرد های سلیقه ای وجود دارد که باید با اتکای به قانون، از بروز چنین مسائلی پیشگیری شود.

وی افزود:از شهرداری به عنوان یکی از بخش های مدیریتی در پایتخت انتظار می رود تعامل و همکاری هر چه بیشتری را مد نظر قرار دهد که در چنین شرایطی به نحوی شایسته تر می توان نسبت به حل و فصل مسائل و مشکلات اقدام کرد.

چاووشی عنوان کرد:استان تهران با ۱۳ میلیون نفر جمعیت بنا بر ساختار موجود و روابط و مناسبات فی مابین جاری، با پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی استانداری تهران گفت:پیش از این، مباحثی در این خصوص از سوی برخی مدیران و مسئولان مطرح شده که به نظر می رسد با عمل به قانون و چارچوب های تعریف شده، می توان به موفقیت های هر چه بیشتری دست یافت.

وی در خاتمه یادآور شد:تلاش ما براین امر استوار است تا با هماهنگی هر چه بیشتر و بهره مندی از امکانات و ظرفیت های موجود، استان تهران به عنوان یکی از مهمترین محدوده های ارضی در کشور، به پیشرفت و شکوفایی فزاینده تری نائل شود که این امر با همیاری، تعامل و تلاش و همت مضاعف قابل حصول خواهد بود.