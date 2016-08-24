به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی و هفته دولت اظهار داشت: همزمان با هفته دولت و آغاز این ایام، جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه به‌مانند دیگر نهادها، پروژه‌هایی در دست افتتاح دارد.

وی افزود: یکی از راه‌های بهینه کردن و بالا بردن راندمان کشاورزی شهرستان فیروزکوه، مدیریت منابع آبی بود که در این راستا، همزمان با آغاز هفته دولت افتتاح پروژه آبیاری تحت‌فشار را خواهیم داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه این پروژه در حجم عملیاتی ۲۳۳ هکتار انجام می‌گیرد، افزود: برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ‌بر ۳۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

ایلکا ادامه داد: این طرح به‌صورت تجمیعی در کل مساحت شهرستان فیروزکوه انجام خواهد شد و با انجام این طرح، گامی مهم و اساسی برای بهبود مدیریت منابع آبی شهرستان برداشته می‌شود.

وی به دومین پروژه‌ای که در هفته دولت در شهرستان فیروزکوه افتتاح خواهد شد، اشاره و بیان کرد: افتتاح مرکز اصلاح نژاد سبک دام گوسفند و بز، بخشی دیگر از اقداماتی است که در هفته دولت انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: این پروژه در هفته دولت در روستای طرود و در شرکت «آوین‌ژن» و با اعتباری بالغ‌بر ۹۵ میلیارد ریال بهره‌برداری خواهد شد.

ایلکا بهره‌برداری از پروژه پوشش انهار در شهرستان فیروزکوه را سومین پروژه اداره جهاد کشاورزی این شهرستان اعلام و تأکید کرد: این پروژه در مساحتی به وسعت ۲.۵ کیلومترمربع و با اعتباری بالغ‌بر ۴۲۰ میلیون تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از سه دهنه قنات در روستای طرود چهارمین پروژه در دست اقدام جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه بوده است که این پروژه با اعتباری بالغ‌بر ۵۰ میلیون تومان در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.