خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در پی انعکاس مشکلات تأمین آب شرب ۲۱۰ خانوار با جمعیت هزارنفری روستای دوه چی خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان «دسترسی ۲ ساعته مردم روستای «دوه چی» به آب/فرماندار: مستقیماً پیگیرم» خواستار رسیدگی به نیاز آبی ساکنان این روستا شد.

در پی درج این گزارش جلسات متعددی در شهرستان سرعین تشکیل شده و فرماندار مشگین شهر رسیدگی مستقیم به وضعیت آبرسانی این روستا را اعلام کرد.

در عین حال بخشدار ارشق شخصاً از پروژه آبرسانی بازدید به عمل آورد و در خصوص وضعیت پروژه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به حفر چاه و اجرای منبع به نظر می‌رسد پروژه سریعاً به اتمام برسد.

ظاهر نوری متذکر شد: شش کیلومتر از خط انتقال تا خود روستا اجرا شده و شبکه‌گذاری این روستا و ۱۵ روستای دیگر از محل مجتمع دره بیگلو اجرا شده است.

وی افزود: پیمانکار اعلام آمادگی کرده است تا یک ماه آینده آب را به در خانه روستاییان برساند منوط به اینکه پروژه تأمین مالی شود.

این اظهارات در حالی است که مدیرعامل آبفای روستایی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اگر اعتبار مناسب داشته باشیم نهایتاً تا سال آینده می‌توانیم آبرسانی را به بهره‌برداری برسانیم.

محسن قنبری با تأکید به اینکه مردم این روستا با کمبود مواجه هستند، اضافه کرد: این روستا برخوردار از تأسیسات آبی است و اینطور نیست که هیچ اقدامی صورت نگرفته باشد.

وی افزود: دو حلقه چاه حفر شده و خط انتقال اجرا شده است اما در ادامه اجرای مخزن سه ماه، ایستگاه پمپاژ و تأمین برق به مدت دو ماه زمان نیاز دارد و اگر تأمین مالی نشویم نمی‌توانیم از اداره برق، برق‌رسانی را درخواست کنیم.

مدیرعامل آبفای روستایی استان در خصوص اظهارات پیمانکار مبنی بر تکمیل یک ماهه این طرح اضافه کرد: چنین وعده‌ای امکان‌پذیر نیست و آبفای روستایی می‌تواند آبرسانی این روستا و ۱۵ روستای دیگر را سال آینده به اتمام برساند.

قنبری در خصوص نحوه تأمین آب مورد نیاز اهالی روستا نیز تأکید کرد: تانکر سیار آبرسانی هماهنگ شده تا حداقل آب شرب این روستا تأمین شود.

وی افزود: متأسفانه این روستا برخوردار از آب است اما خشکسالی موجب شده آب آن خشک شود.

این اظهارات در حالی است که عمده دلیل گله‌مندی ساکنان این روستا از تأخیر پروژه‌های آبرسانی به روستا است. روستاییان که از ۱۵ سال پیش آبرسانی از سد سبلان را انتظار می‌کشند، به نظر می‌رسد همچنان باید در انتظار باقی بمانند.

و همه اینها در وضعیتی است که دستگاه‌های متولی تأمین آب شرب را اولویت اصلی کاری خود عنوان کرده‌اند. درست در چند کیلومتری منابع آبی روستاییان دوه چی روزی فقط دو ساعت آب دارند و به سختی حتی نیاز شرب خود را تأمین می‌کنند.