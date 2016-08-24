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۳ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۵۶

در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور رقم خورد؛

شکست تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده ایلام

شکست تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده ایلام

قم - مدیر تیم فوتسال الوند قم از شکست تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده ایلام در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور خبر داد.

مرتضی بیدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال مرحله گروهی لیگ نوجوانان کشور در شازند ادامه یافت و نماینده استان قم نخستین شکست خود را در این رقابت‌ها تجربه کرد.

وی افزود: تیم فوتسال الوند قم عصر سه‌شنبه در چهارمین مسابقه خود در حالی برابر شرهانی دهلران قرار گرفت که با کسب ۷ امتیاز از ۳ بازی قبلی، موقعیت خوبی در جدول داشت و پیروزی این تیم برابر حریف صعود آن‌ها را به دور بعد مسجل می‌کرد.

مدیر تیم فوتسال الوند قم گفت: با این وجود، بازیکنان الوند در بازی برابر حریف خود فروغ گذشته را نداشتند و در نهایت با نتیجه ۵ بر ۲ برابر حریف خود بازنده شدند و نکته جالب این که الوند در نیمه نخست مسابقه ۲ بر یک پیروز به رختکن رفت اما جریان بازی در نیمه دوم به طور کلی به سود شرهانی دهلران تغییر کرد.

بیدقی بیان داشت: علی زینلی و حسن احمدی گل‌های تیم فوتسال الوند قم را در مسابقه برابر حریف دهلرانی به ثمر رساندند و شرهانی به لطف این پیروزی صعودش به دور بعد را قطعی کرد اما الوند قم باید منتظر بازی آخر خود برابر کلاسیک خرم آباد بماند.

وی عنوان کرد: آخرین مسابقه الوند امروز  برابر تیم کلاسیک خرم آباد برگزار می‌شود و الوند در صورت پیروزی بر حریف خود راهی دور بعد خواهد شد و این در شرایطی است که حریف خرم آبادی، از مسابقات قبلی خود تنها یک امتیاز دارد.

مدیر تیم فوتسال الوند قم تصریح کرد: الوند در دیدار اول خود در این مسابقات ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.

کد مطلب 3750343

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