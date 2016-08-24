شکست تیم فوتسال الوند قم برابر نماینده ایلام

مرتضی بیدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال مرحله گروهی لیگ نوجوانان کشور در شازند ادامه یافت و نماینده استان قم نخستین شکست خود را در این رقابت‌ها تجربه کرد.



وی افزود: تیم فوتسال الوند قم عصر سه‌شنبه در چهارمین مسابقه خود در حالی برابر شرهانی دهلران قرار گرفت که با کسب ۷ امتیاز از ۳ بازی قبلی، موقعیت خوبی در جدول داشت و پیروزی این تیم برابر حریف صعود آن‌ها را به دور بعد مسجل می‌کرد.



مدیر تیم فوتسال الوند قم گفت: با این وجود، بازیکنان الوند در بازی برابر حریف خود فروغ گذشته را نداشتند و در نهایت با نتیجه ۵ بر ۲ برابر حریف خود بازنده شدند و نکته جالب این که الوند در نیمه نخست مسابقه ۲ بر یک پیروز به رختکن رفت اما جریان بازی در نیمه دوم به طور کلی به سود شرهانی دهلران تغییر کرد.



بیدقی بیان داشت: علی زینلی و حسن احمدی گل‌های تیم فوتسال الوند قم را در مسابقه برابر حریف دهلرانی به ثمر رساندند و شرهانی به لطف این پیروزی صعودش به دور بعد را قطعی کرد اما الوند قم باید منتظر بازی آخر خود برابر کلاسیک خرم آباد بماند.



وی عنوان کرد: آخرین مسابقه الوند امروز برابر تیم کلاسیک خرم آباد برگزار می‌شود و الوند در صورت پیروزی بر حریف خود راهی دور بعد خواهد شد و این در شرایطی است که حریف خرم آبادی، از مسابقات قبلی خود تنها یک امتیاز دارد.

مدیر تیم فوتسال الوند قم تصریح کرد: الوند در دیدار اول خود در این مسابقات ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.