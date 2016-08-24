به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه «ام آی تی» آمریکا، روشی را ابداع کرده اند که با قرار دادن قطعات گوشی همراه در داخل یک محفظه می توان آن را بدون نیاز به نیروی انسانی مونتاژ کرد.

در این شیوه محققان محفظه گردانی را تعبیه کرده اند که با قرار گرفتن ۶ قطعه سخت افزاری در داخل آن و ایجاد نیروی مغناطیسی، قطعات به یکدیگر متصل می شوند و بعد از چند لحظه دو گوشی به سرعت مونتاژ می شوند.

محققان «آم آی تی» بر این باور هستند که روش آنها برای مونتاژ گوشی، ساده است و نکته آن در سرعت محفظه است. یعنی اگر سرعت بسیار بالا باشد موجب شکست شدن قطعات و اگر سرعت دستگاه خیلی آهسته باشد، قطعات به یکدیگر مونتاژ نمی شوند.

این قطعات سخت افزاری در حال حاضر به گونه ای طراحی شده اند که فقط مناسب یک سری اجزاء خاص برای مونتاژ شدن هستند.

هدف از ساخت نمونه نخستین این دستگاه، توسعه آن و قرار گرفتن محفظه گردان در خط مونتاژ گوشی هوشمند به جای استفاده از نیروی انسانی برای مونتاژ قطعات موبایل به یکدیگر است.