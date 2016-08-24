بهره برداری از طرح تجهیز ساختمان کانون پرورش جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان جهرم ، از طرح بازسازی و تجهیز ساختمان کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال بهره برداری شد.

فرماندار جهرم در این مراسم از قول مساعدت دستگاه های اجرایی این شهرستان برای کمک به کانون خبر داد و گفت: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در جهرم دارای سه مرکز ثابت و سیار است و بیش از ۵ هزار داوطلب را تا به امروز در خود جای داده که کار بزرگی در حوزه ی فرهنگ محسوب می شود و باید تمام توان خود را به کار گیریم تا مشکلات این مرکز آموزشی فرهنگی مرتفع شود.

وی اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال برای تجهیز و تکمیل این مرکز را ناکافی عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم به هر میزان از اعتباراتی که سهم این شهرستان به مراکز علمی فرهنگی قرار می دهیم مدیران استانی نیز از محل های در اختیار، مبالغی را در نظر بگیرند تا شاهد رونق فضاهای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در سطح این شهرستان باشیم.

در ادامه فرماندار با حضور در جمع اعضای کانون با آن ها به گفتگو نشست. در این روز و به مناسبت هفته دولت ۲۰ جلد قرآن مجید، یک دستگاه آب سرد کن و مبلغ ده میلیون ریال از سوی رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جهرم به کانون اهدا شد.

شهردار جهرم نیز در این بازدید در مورد اختصاص زمین و کمک به احداث رصدخانه کانون در تپه شهدای گمنام جهرم قول مساعد داد.