ساماندهی امور مالیاتی در کشور نیازمند اقدام عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت چهارشنبه شب در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مالیات‌های کشور مربوط به تولید ناخالص دولتی است که حدود ۳۰ درصد از کل مالیات‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که در پایان برنامه توسعه به استانداردهای لازم در زمینه مالیات برسیم زیرا با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته میزان مالیات کمتر از ۲۰ درصد است، پیشنهاداتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت بحث رسیدگی به مشکلات حوزه گردشگری را نیز مدنظر قرار داده است، افزود: رسیدگی به مشکلات و طرح‌های این حوزه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در استان‌هایی نظیر یزد که از ظرفیت‌های گردشگری بسیار خوبی برخوردارند، به طرح‌های دارای توجیه تسهیلات ارائه می‌شود.

نوبخت، یکی دیگر از موارد حائز اهمیت برای دولت را بحث اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد: تلاش ما دوری از شعار و شعارزدگی در این زمینه است و تلاش می کنیم در این زمینه خواسته های به حق مردم و بخش خصوصی را محقق کنیم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد وضعیت اقتصادی مردم بیان کرد: ما نمی گوییم که توانستیم اجناس را ارزان کنیم و از گرانی جلوگیری کنیم اما توانستیم رشد منفی اقتصاد کشور را مثبت کنیم که این امر ارزشمند است.

وی درباره گره‌های اقتصادی دولت نیز بیان کرد: شاخص ما رشد اقتصادی است و وضعیت اقتصاد را بر اساس آن ارزیابی می کنیم و برای رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود باید از منفی شدن رشد سرمایه گذاری جلوگیری کنیم.

نوبخت در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز بیان کرد: از دیماه سال گذشته تاکنون نزدیک به پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت مستقیم انجام شده است و در مجموع پیش بینی می کنیم رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته حداقل رشد پنج درصدی داشته باشد.

وی در مورد تامین مالی مصوبات سفر رئیس جمهور به یزد نیز بیان کرد: همه طرحهای مصوب شده در سفر رئیس جمهور به یزد در اسفندماه سال گذشته، اکنون آماده شده و امیدواریم قبل از پایان امسال شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات این سفر باشیم.

معاون رئیس جمهور در مورد مشکل آب استان یزد نیز گفت: اعلام می‌کنیم که هرگونه تضمینی که لازم است برای خرید آب به بخش خصوصی می‌دهیم و آب شربی که برای استان یزد تامین می‌شود را نیز با پرداخت یارانه خریداری می‌کنیم چرا که برای تامین آب شرب باید هزینه بیشتری پرداخت شود.

وی تاکید کرد: دولت خود را مدیون مردم یزد می داند و برای رفع مشکلات این استان از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

نوبخت در زمینه خودکفایی در حوزه گندم نیز بیان کرد: برای اینکه در زمینه گندم به خودکفایی برسیم با وجود اینکه گندم خارجی کیلویی ۸۰۰ تومان است حاضریم از کشاورزان خود ۱۲۶۰ تومان خریداری کنیم و اکنون بیش از ۱۱ میلیون تن گندم توسط کشاورزان به دولت فروخته شده که باید پول آن تامین و پرداخت شود که امیدواریم این اتفاق در کمتر از دو ماه اتفاق بیفتد.