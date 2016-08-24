امیدوارم روزی جا پای بزرگان تیم ملی فوتبال ایران بگذارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رحیم زهیوی با اشاره به اردوی تیم ملی در ایتالیا گفت: اردو خیلی خوب بود. از نظر آمادگی جسمانی با تمرینات انجام شده در بهترین شرایط قرار داریم. خوشبختانه سطح اردو بسیار بالاتر از آن چیزی بود که فکر می کردم. بازیکنان تیم ملی هر روز صبح و بعد ازظهر کار می کنند تا بتوانیم در شروع رقابتهای انتخابی جام جهانی با بهترین شرایط کارمان را آغاز کنیم.

وی افزود: انگیزه ای که بین اعضای تیم و تک تک کادر و بازیکنان خیلی زیاد است. وقتی بازیکنان انگیزه به وجود آمده از سوی کادر فنی را می بینند متوجه می شوند که باید در تیم ملی بهترین بود و با بهترین کیفیت تمرین کرد. شاید من قبل از حضورم در اردوی تیم ملی کمتر تلاش می کردم اما با کارهایی که در تیم ملی انجام می شود، متوجه شده ام که برای رسیدن به اهداف بزرگ باید بیشتر و بیشتر تلاش کرد و انگیزه داشت. فوتبال خیلی حرفه ای تر از آن چیزی است که فکر می کنیم و باید خیلی بیشتر تلاش کنیم. امیدوارم چه من باشم، چه نباشم تیم ملی بتواند به جام جهانی صعود کند.

مهاجم تیم استقلال خوزستان در پاسخ به این سوال که چه قدر امید داری در فهرست نهایی تیم ملی قرار بگیری، افزود: من قبل از این در اردوی تهران حضور داشتم اما مصدوم شدم. در این اردو هم تمام تلاشم را انجام می دهم. اگر برای فهرست نهایی انتخاب شدم که انتخاب شدم اما اگر در فهرست نبودم تلاشم را بیشتر می کنم تا دوباره به تیم ملی برگردم.

زهیوی با تمجید از فضای دوستانه در تیم ملی گفت: من باید در اینجا اسم بیاورم. قبلا که فقط بازیهای تیموریان را از تلویزیون یا در زمین می دیدم، فکر نمی کردم که چنین شخصیت بزرگی داشته باشد اما اکنون که در کنار او هستم می بینم که چه بازیکن بزرگ و با شخصیتی است. اعتقاد دارم خدا می داند که به چه کسی بزرگی بدهد. یا دژاگه، منتظری و سید جلال حسینی هم چنین شرایطی دارند و بزرگ فوتبال ما به حساب می آیند. امیدوارم یک روزی بتوانم جا پای این بازیکنان بگذارم.

وی درباره دیدار برابر قطر هم اظهار کرد: با تمرینات و تلاشی که بین کادر و بازیکنان دیده ام شانس موفقیت تیم ملی را در دو بازی آیند بسیار زیاد می بینم، هر چند که از الان زود است بخواهیم درباره صعود صحبت کنیم. به هر حال همه تیمهای آسیایی چهار سال زحمت کشیده اند تا بتوانند سهمیه حضور در جام جهانی را بگیرند. با این همه ما هم ایران هستیم و تمام تلاشمان را برای شادی مردم انجام خواهیم داد.

مهاجم تیم ملی فوتبال در پایان با اشاره به نقش هواداران در بازیهای آینده تیم ملی گفت: هواداران برای تیم ملی خیلی مهم هستند. آنها یار دوازدهمان خواهند بود. من این را با قاطعیت می گویم که در آسیا هیچ کشوری مثل ایران تماشاگران غیور ندارد و هیچ تیمی نمی تواند با این تماشاگران ما را در ورزشگاه آزادی اذیت کند. امیدوارم همه هواداران یازدهم شهریور به ورزشگاه آزادی بیایند و به تیم ملی کمک کنند.