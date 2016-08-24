به گزارش خبرگزاری مهر، بازی موبایلی «پوکمن گو» که سر و صدای زیادی در آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان به راه انداخته به عنوان بازی رکوردشکن در زمینه دانلود محسوب می شود.

اما حالا خبر می رسد که بیش از ۱۵ میلیون کاربر همیشگی این بازی قید آن را زده اند. این رقم در مقایسه با بیش از ۴۵ میلیون کاربر پوکمن گو (یعنی زمانی که علاقه به آن به اوج رسیده بود) قابل توجه است.

این درحالی است که Niantic به عنوان ارایه دهنده این بازی مناطق جدیدی را نسبت به روز اول در سراسر جهان به محدود قابل استفاده برای آن افزوده است.

شمار زیادی از افرادی که این بازی را کنار گذاشته اند به دلیل آنکه ساختار آن به نوعی تکراری است این کار را کرده اند. همچنین انتخابهای سؤال برانگیز از دیگر مواردی است که در ریزش مخاطبان این بازی تأثیرگذار بوده است.

نکته مهم اینجاست که از زمان ارایه این بازی، کاربران پیشرفتهای جدیدی در سیستم بازی مشاهده نکرده اند.