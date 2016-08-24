به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا ساداتی صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح مسکن محرومین در روستای نیم چاه از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا از ساخت ۲۲ واحد مسکونی محرومین در سطح روستاهای این شهرستان خبرداد و همچنین اظهار داشت: امسال ۲۲ واحد مسکونی محرومین برای مدد جویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دستور کار قرار دارد که از این تعداد۱۰ واحد با همکاری و حمایت بسیج سازندگی و ۱۲ واحد را شخصا کمیته امداد امام خمینی نکا عهده دار است.

وی افزود: ساختمان مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در روستای نیم چاه با اعتبار بالغ بر ۳۲۰ میلیون ریال با حمایت بنیاد مسکن ، بهزیستی،کمیته امداد ، شورا و دهیاری این روستا مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا با اشاره به بازارچه سنتی صنایع دستی مددجویان این شهرستان بیان داشت: احداث بازارچه در کوچه اصناف شهرستان نکا قطعا فرصت مناسبی برای احیای اشتغال بانوان ممدد جو خواهد بود در واقع اگر این بازارچه احیا و احداث نشود این فرصت از این شهرستان گرفته و امداد استان با فروش این قطعه زمین در شهرهای دیگر به اجرای طرح می پردازد.

ساداتی با بیان اینکه به دنبال اشتغال پایدار برای بانوان سرپرست خانوار نکایی هستیم، تصریح کرد:کارگاه تولیدی فرش فرصت خوبی برای بانوان سرپرست خانوار در روستای اسماعیل آقا محله به شمار می آید که با احداث بازارچه سنتی صنایع دستی فرصت مناسبی برای عرضه محصولاتشان خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر کمیته امداد مازندران پنج بازارچه از صنایع دستی مددجویان را در غرب استان در دست احداث دارد و اگرهم در شهرستان نکا با ایجاد موانع از تبدیل این قطعه زمین به بازارچه سنتی صنایع دستی بانوان جلوگیری شود قطعا فرصت اشتغال از ۴۴ بانوی مدد جو تحت حمایت شهرستان گرفته می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نکا افزود: زمین بازارچه سنتی صنایع دستی مددجویان از سال ۶۵ خریداری شده است که در طی سال های اخیر به حال خود رها و در نهایت اگر مسئولین نسبت به حمایت از این طرح اقدام کنند کمیته امداد امام خمینی(ره) ۱۰ میلیارد ریال اعتبار را اختصاصا در اختیار این طرح قرار می دهد.

وی اشتغال، ازدواج، درمان، تهیه جهیزیه، مستمری و اکرام و ایتام از جمله خدمات ارزنده فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) برای مددجویان این شهرستان برشمرد.

به گفته ساداتی کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا سه هزار و ۵۰۰ خانوار مدد جور را تحت پوشش خود قرار داده است که از این تعداد ۳۵۰یتیم ،۳۴۰ دانش آموز و ۶۵ دانشجو از خدمات ارزنده این دستگاه خدماتی بهره مند می شوند.