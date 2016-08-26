برای پاسداشت یک عاشیق بزرگ/ افسوس اَجل مهلتش نداد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان بزرگ نیا پژوهشگر ومحقق فعال موسیقی نواحی با انتشار یادداشتی در تجلیل استاد عاشیق مسیح الله رضایی یکی از استادان مشهور موسیقی ایل شاه سَوَن از فعالیت های و خدمات ارزنده این هنرمند در حوزه موسیقی اقوام سخن گفت.

در یادداشت پیمان بزرگ‌نیا آمده است:

«زنده یاد استاد عاشیق مسیح الله رضایی یکی از مشهورترین هنرمندان موسیقی عاشیقی ایل شاه سون بود، ایل شاه سون بغدادی یکی از مهم ترین ارکان نظام کوچ نشینی در ایران محسوب می شود که در زیرمجموعه خود بیش از ۳۲ طایفه و ۲۳۰ تیره دارد. اقوام این ایل که زبان ترکی زبان رایج آنهاست در استان ها و شهرهای ساوه، قم، همدان، قزوین، البرز، تهران و فارس ساکن هستند.

زنده‌یاد مسیح الله از نسل عاشیق های قدیمی شاهسون بود که بیش از ۳۰ داستان را اجرا می کرد. وی گرچه در میان اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر چندان مشهور نبود ولی ایشان را می توان بزرگ‌ترین و مشهورترین خنیاگر شاهسون طی دوران معاصر دانست.

ایشان در نقالی موسیقایی دارای فن بیان منحصر به فرد و گستردگی رپرتوار موسیقای نقالی بود. متاسفانه عاشیق مسیح الله هیچ گاه در هیچ جشنواره موسیقی شرکت نکرد و هچون موسیقی شاهسون مهجور ماند. اولین آشنایی بنده با ایشان در سال ۱۳۸۹ در شهر قم به همراه پژوهشگر موسیقی شاهسون جناب آقای علی حسینی بود که وقتی ایشان به اشعار و جایگاه حکیم تلین خان اشاره می کرد نقلی را روایت کرد که بنده محو اجرای ایشان شدم... تنها چگور شاهسون را به نحوه کهن ایشان می‌نواخت...

افسوس که اجل مجالی نداد تا به پاس نیم قرن تلاش این هنرمند در عرصه موسیقی مراسم قدردانی برگزار شود، البته تنها تقدیری که برای او انجام گرفت به سال ۹۲ باز می گردد که در آن دوران مدیریت انجمن موسیقی محلی شاهسون برنامه ای را برای این هنرمند شایسته موسیقی اقوام برپا کردند. این هنرمند اوایل مرداد ماه امسال در شهر کرج در سکوت کامل خبری و رسانه ای دار فانی را وداع گفت، اما به طور حتم یاد و خاطره و آثار ارزشمند به جای مانده از این هنرمند در اذهان اهالی موسیقی باقی می ماند.»