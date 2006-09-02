برگزاري هفته دوستي كودكان ايران و پاكستان در لاهور

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد ، اين برنامه كه براي گروه هاي سني 6 تا 10 سال برنامه ريزي شده است ، شامل برنامه هاي متنوعي نظير برگزاري نمايشگاه هاي كتاب ، نقاشي كاريكاتور ، عكس و عروسك هاي دارا و سار ، برگزاري مسابقه نقاشي ، نمايش فيلم ، كارگاه فعاليت هاي ذهني كودكان ، سرود ، تئاتر ، نت خواني و قرائت قرآن است.

اين برنامه در سالن اصلي مجتمع كودكان لاهور و دو سالن مجاور آن از تاريخ 12 شهريور ماه جاري با حضور عمران مسعود ، وزير آموزش ايالت پنجاب و شخصيت هاي فرهنگي ، هنرمندان و ايرانيان مقيم و كودكان لاهور افتتاح خواهد شد.

اين نهمين حضور كودكان پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان در برنامه هاي هفته دوستي است.

قبل از اين نيز اين كانون در هفته دوستي كشورهاي بنگلادش ، بيشكك ، لاهور ، داكا ، هرات ، عشق آباد حضور فعال داشته است.