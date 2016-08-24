به گزارش خبرنگار مهر، دولت لطفی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری آموزش‌وپرورش اردبیل تصریح کرد: تمامی کمبودها و نیازمندی مدارس به ایزوگام رفع می‌شود و بر اساس قرارداد با کارخانه تولید ایزوگام، نیاز مصرفی مدارس به مدت ۱۰ سال تامین شده است.

وی افزود: به منظور بازگشایی مدارس ۲۰۰ هزار مترمربع ایزوگام تهیه شده و با کیفیت بالا برخوردار از گارانتی در بام مدارس مصرف می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان به بهره‌برداری از ۳۲ مدرسه با ۲۱۴ کلاس درس در قالب ۲۸ هزار و ۲۱۹ مترمربع اشاره کرد و متذکر شد: جهت ساخت این مدارس ۲۲۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

لطفی با بیان اینکه از کل این مدارس ۱۳ مورد پروژه خیرساز با ۷۳ کلاس درس است، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری ۱۶ پروژه خیرین با ۶۰ کلاس درس در مناطق مختلف استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی به مشارکت بنیاد برکت در احداث شش مدرسه اشاره و تصریح کرد: از این تعداد چهار پروژه عملیات اجرایی خود را آغاز کرده و دو مورد نیز در حال مناقصه است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان به تجهیز مدارس استان به میزان ۳۰ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این تجهیزات در سال تحصیلی جدید مورد استفاده مدارس قرار خواهد گرفت.

لطفی در خصوص تجهیز گرمایش مدارس نیز اضافه کرد: تاکنون ۹۵۱ مدرسه به سیستم‌های گرمایش تجهیز شده‌اند و تجهیز ۵۰۰ مدرسه دیگر در سال جاری در دستور کار است.